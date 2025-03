Dice un antiguo refrán de Livorno que es mejor tener un muerto en casa que un pisano en la puerta. No soy livornés, pero a quien no querría ver jamás en mi dintel es a un miembro de los autodenominados ‘abogados cristianos’. Con sede en Valladolid, esta fundación es la que se ha encarnizado con la joven Noelia quien tras quedar parapléjica a consecuencia de un intento de suicidio después de sufrir una agresión sexual, solicitaba el derecho a morir que otorga la Ley de la Eutanasia.

Para los picapleitos presididos por Polonia Castellanos no existe la compasión cristiana ni la comprensión por una víctima de la desgracia como es Noelia. Su sentido de la religión hereda el celo de los antiguos inquisidores.

La organización, que también se opone al derecho al aborto, ha interpuesto buen número de querellas por supuestas ofensas contra la religión, como la que afectó a la cómica Lala Chus por enseñar la imagen de una vaca con el sagrado corazón. Aunque el chiste carece de gracia, los llamados abogados cristianos deberían considerar que sus actuaciones contra la tolerancia, el humor (aunque sea malo) y la libertad de expresión también son ofensivas para muchos. Ofensa por ofensa. Noticias relacionadas Infern Más noticias relacionadas Los juzgados ya están demasiado desbordados de trabajo para que una entidad que no entiende el sentido profundo de lo que dicen defender se dedique a hacerles perder el tiempo. Francamente, prefiero en mi puerta a algún ciudadano de la bella ciudad de Pisa, vecina de Livorno. Puede que anden algo torcidos, pero no van pegando pisotones.