Limitar no és ofegar

La modificació del Pla Territorial comença a prendre forma. Si Vox no ho impedeix, a Menorca tindrem un sostre de 107.917 places turístiques, el que traduït implica que se’n podran autoritzar prop de 24.000 més. En grans nombres, 21.000 corresponen a les urbanitzacions, 2.000 als pobles i 1.000 al camp. És la primera vegada que es posa aquest límit.

A les poques hores de sortir la notícia ja hi ha veus que consideren exagerada aquesta xifra, sense conèixer encara el detall de l’estudi ni com s’han calculat les densitats: resulta increïble la capacitat que tenen alguns per jutjar en 24 hores un treball tècnic de més d’un any. Convindria un poc més de calma i anàlisi abans de criticar.

S’ha de tenir en compte, per exemple, que la meitat del creixement a les zones turístiques es deu a les zones pendents d’executar des del PTI de 2003 i que, si es cancel·len, obligarien a pagar quantioses indemnitzacions. Les 13.000 places restants són les que conformen la borsa de places de lliure accés per als nous projectes, i encara falta per veure com s’organitza i es reparteix per cada nucli.

Hi ha quinze urbanitzacions amb zones d’expansió, sobretot as Mercadal i Alaior. Aquestes àrees ja estaven excloses de la moratòria actual, però fer-les realitat anirà per llarg. Si es volen evitar, ens hauríem de demanar per què els doblers de l’ecotaxa no s’han emprat en tot aquest temps per comprar i protegir aquestes zones.

Menorca té les urbanitzacions que té i ja no en tindrà més. Haver arribat a aquest consens ja és una passa enorme. A partir d’aquí, disposar d’una borsa de places sembla una bona eina per donar oxigen al sector, permetre nous projectes a les zones consolidades i impulsar la renovació de la planta obsoleta per fer-la més atractiva, eficient i, en definitiva, rendible. Sense un sector privat que funcioni no hi ha treballadors, funcionaris ni pensionistes que puguin menjar.