Dos de las últimas películas que he vuelto a disfrutar enaltecen los adioses con sus temas musicales que, en opinión de simple aficionado, en ellas se humanizan... «La golondrina» o «Las golondrinas», canción tradicional de las despedidas, alegoría del destierro y de la circunstancia pasajera de la vida, que causan pérdidas irreparables acorde con el tiempo ido e irreemplazable, se atribuye con matices a Narciso Serradell, compositor mexicano que la divulgó en 1862. La versión coral entonada en «Grupo Salvaje» [1969] del ‘asturiano’ Sam Peckinpah, se ensalza en una escena para el recuerdo con un gran William Holden arropado por Ernest Borgnine cuando se despiden de don José, patriarca de la aldea, que interpreta un laudable ‘Chano’ Urueta.

La Biblioteca del Congreso [USA] la seleccionó entre las cien mejores películas estadounidenses de todos los tiempos... La otra canción más reciente «That’s I got to Memphis» modulada por Jeff Daniels en su rol de periodista a la guitarra en «The Newsroom» [2012] de Aaron Sorkinen, surge en el episodio final de la tercera y última temporada de dicha serie con motivo del óbito en la ficción de su bienhechor. La letra habla de que «si uno estima lo suficiente –corean en el funeral–, su corazón seguirá a su amigo donde quiera que vaya…» Insto a José Luis Portella, José A. Luque y Fernando Sabino, peritos en el séptimo arte, a que no tomen en cuenta mi trivial incursión en sus dominios…