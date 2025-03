Encara que pugui ser vulgar, el terme «collons» és rellevant. Ofereix una immensa varietat de significats i permet expressar amb realisme i bon humor la mar de situacions. Així tocar els collons vol dir molestar, ets un colló assenyala un curt d’enteniment, estar fins als ous o tenir-los plens, representa estar fart d’alguna situació o cosa, tenir collons és tenir coratge i ser atrevit, i exclamar «té collons en Toni!» demostra admiració.

Veig el diputat Rufian en la compareixença parlamentària de Rajoy dient «Que li fa peresa fer preguntes...». Idò l’expresident té moltes coses a explicar, si el tens al davant, no és moment per estar tocant-se els collons (sense fer res), sinó aprofitar la situació i agafar-lo pels collons.

Si un conseller faltés al 35% de las reunions, no formulés iniciatives, propostes, agafés la porta sense acabar les juntes, comissions i plens, exclamaríem: «Quins collons que té!», o «Fa el que li passa pels collons!». Si fos dona podríem dir, que es toca sa figa o sa xefa.

L’abans ministra de Transports cobrarà com a presidenta de Paradores Nacionales, uns 200.000€, el doble que Pedro Sánchez, atònits podem dir que la cosa té collons. Pots estar cruixit i arrossegar els collons per terra, una cosa ser molt cara i per tant, costar un colló. Tenir un parell de collons, posar-los damunt la taula, tenir-los com un toro o ben posats expressa valentia. Per contra, si estàs acovardit, els tindràs per corbata.

Pots tenir-los pelats de fer una mateixa feina o si el sopar era esplèndid, dir que estava de collons. També, regularitzar greus il·legalitats per collons o perquè et surt dels collons mostrant voluntat i decisió i ser en realitat una amnistia. Si et xapes de riure t’estàs descollonant, si ets un bon jan ets collonut! Fa un fred de collons si és intens i si aquest escrit us sembla una tonteria podeu dir que és una collonada... I no acabaríem mai!