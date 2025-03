Se me desata la sonrisa de incredulidad cuando leo que la seguridad es la primera preocupación entre los ciudadanos de Europa, mientras para los españoles solo alcanza el quinto lugar entre nuestros desvelos. El Eurobarómetro solo refleja lo que los mandamases quieren que refleje. No porque hayan cocinado los datos en la trastienda, que también, sino porque la opinión de las masas es tan maleable como la plastilina cuando hace calor. Basta financiar con miles de euros campañas propagandísticas y manejar como ventrílocuos los informativos y tertulias de las televisiones y radios públicas para generar una corriente de opinión a favor, o en contra, de cualquier cosa. No sé si en tiempos pasados esta manipulación de la verdad se hacía con algo más de disimulo, pero ahora es tan burda y descarada que no comprendo cómo hay una sola persona en el continente que se trague las trolas. La verdad ha muerto y seguramente la realidad también. Algunos creen que todo lo que vemos a nuestro alrededor no es más que una proyección de nuestro cerebro, una suerte de Matrix diseñada desde dentro. Pues vaya usted a saber. Lo que sí creo saber es que ni Putin quiere invadir nada ni Europa necesita tanques, avioncitos o submarinos. En eso, quizá, los españoles somos más listos, desconfiados, o simplemente tenemos problemas más acuciantes, como llegar a fin de mes desde que la inflación nos ahoga tras una pandemia que nos dio la puntilla y una crisis, la de 2008, que todavía no hemos logrado superar. Si se avecina otra guerra, aconsejo a todas las compañías aéreas -y marítimas- que vayan diseñando rutas hacia América Latina, porque aquí no se va a quedar ni el Tato. De eso, los españoles, ya tuvimos suficiente.