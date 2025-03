Reloj no marques las horas...

Cantaba Lucho Gatica en 1958, lejanas las directivas de Bruselas en cuanto al cambio de hora con el fin de contribuir con el ahorro energético y aprovechar la luz solar. Su impacto sobre la salud es un tema a considerar que, 241 años antes, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Benjamín Franklin, significado diplomático, que ejerció en Francia, no llegó, que se sepa, a comentar. En 1784, fue de los primeros políticos en plantear el cambio de hora, al constatar cómo en París el punto del amanecer cambiaba cuatro horas cada seis meses. Dos siglos y pico después, en USA, el hoy 47º presidente amenazó con eliminar el cambio de hora. La decisión parecía clara, pues su mayor impulsor es Marco Rubio, secretario de Estado y exsenador por Florida, sin embargo, el pasado 9 de marzo, se hizo el cambio de hora habitual. El presidente dio marcha atrás, al ver que la cuestión era compleja… Según una investigación de la Royal Society, las situaciones cambian mucho entre las zonas tropicales y las que no lo son. En el ecuador el sol sale y se pone a la misma hora todo el año, y allí no se cambia la hora. Tampoco en Florida donde Marco Rubio ‘ve’ que el punto de amanecer varía solo una hora y pico, y tampoco se precisa. Pero en Nueva York, a una latitud parecida a la de España, la cosa varía. A esa latitud los quehaceres de la vida se deben adaptar estacionalmente a sus ritmos; el ser humano siempre lo hizo, si bien antes se guiaba más por el sol que por el reloj…