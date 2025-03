Formatge i càries

Ho vaig sentir l’altre dia, de passada, en una entrevista a la Cope Ciutadella. El periodista Miquel Àngel Pons li demanava al Dr. Xavier Mir per la relació entre alimentació i salut dental. I aquí va venir la perla: menjar formatge al final d’un àpat pot ajudar a prevenir la càries. Tant de parlar que si el sucre, que si el fluor, que si el fil dental i resulta que un bon tros de formatge, pot fer més feina del que ens pensàvem. En l’estudi científic al que feia referència el Dr. Mir durant la conversa, s’havia comprovat que el formatge estimulava la producció de saliva (a mi ja em comença abans, jo crec), i això feia que es neutralitzessin els àcids que es formen a la boca després de menjar. A més, la saliva afavoria l’eliminació del sucre i, com que el formatge conté també calci i fòsfor, ajudava a enfortir l’esmalt. I encara més. Alguns components com la caseïna, podien tenir un efecte protector extra. Res, que el formatge és gairebé com una pasta de dents comestible. Qui m’ho havia de dir.

Ara bé, això no vol dir que ens puguem saltar la higiene dental, com va recordar ràpidament el dentista, que el formatge tampoc fa miracles. A l'estudi científic es veu que no ho deia per enlloc però està clar que si és de Menorca, encara deu anar millor per les dents. I si és curat, no en parlem, que fa rossegar el doble. La ciència avança, i de vegades ens recorda allò que la gent gran deia, que un bon formatge no només alimenta, sinó també cura. O gairebé.