Sumas y restas

1) Educación Suma. Se anuncia un nuevo intento para ampliar la oferta educativa en Menorca. Otro más. Ya se intentó en el pasado pero la suerte no acompañó al ruso. El 2012, bisiesto y año del Dragón en el horóscopo chino, no fue propicio para agrietar el monopolio de la enseñanza en nuestra isla, la única balear que no tiene oferta privada. Aquí el feudo está bien guarnecido por los gudaris de campanario que lo protegen de cualquier competencia que quiera invadir la que consideran su tanca particular. Actuando al más puro estilo trumpista, los cruzados localistas han impuesto unos ‘aranceles administrativos’ de lo más desalentadores.

Así sucedió aquel año cuando Smolensky quiso fundar un colegio privado en Es Mercadal. Solo logró que se abriera la caja de los truenos que dejaron helados a todos los esperanzados ilusos que creyeron en la posibilidad de que la Edad de la Competencia y la Diversificación entraran al fin en la isla.

La educación privada es un derecho democrático en Occidente del que se priva a nuestra tierra. No se trata de elitismo sino de oferta y de formas de ver la vida. Y de cómo utilizar el tiempo de enseñanza para mejorar el mundo desde perspectivas distintas a las que tan nítidamente califica PISA.

Ante la noticia de que la Fundación Waldorf (con 70 centros en España) estudia la implantación aquí de un colegio internacional de pago algunos ya han comenzado su particular guerra de guerrillas contra la diversidad educativa. En el fondo siempre es lo mismo: otra batallita más entre las dos formas de entender la Isla. Una es la Menorca iliberal, cerrada y encerrada en sí misma (siempre disfrazada bajo barbas pseudo progresistas recelosas del foraster), y otra, liberal, que no renuncia a la apertura al mundo. Es la que requiere modernidades y desarrollo para poder disponer aquí de las mismas ‘facilities’ y comodidades que en cualquier otro lugar.

2) Invierno Resta. Un amigo me comenta que el Imserso ya no irá más de excursión a Fornells antes de Semana Santa porque en invierno todo está absolutamente cerrado. Ha habido ya multitud de protestas porque a una edad la necesidad de acudir a un aseo es una prioridad prostática. ¿Y cómo si ni tan solo hay un lavabo público que pueda ayudar a aliviar las necesidades inmediatas propias de la edad? El amigo se pregunta ¿para qué quieren alargar la temporada si muchos lugares de la Isla se quedan sin servicios a principios de otoño?

Y me da la solución: los ayuntamientos pueden aligerar las cargas fiscales a los negocios que no cierren en invierno y en todo caso calcularlas y tarifarlas proporcionalmente al tiempo que estén abiertos. También pueden presionar limitando los permisos de la superficie de terrazas dependiendo del tiempo que un negocio esté o no abierto a lo largo del año. Sí, hay que practicar el 68... l’imagination au pouvoir.

3) Dylan Suma: La semana pasada volvimos por un momento a los sesenta, al Village de Nueva York, al Hotel Chelsea y a Newport. La película «A complete unknown» (un éxito en los últimos Oscar, esas copias de los Goya) se ha venido proyectando en Mahón recordándonos a todos que la revolución siempre enfada a los conservadores. Dylan, un discípulo confeso de Woody Guthrie y Pete Seeger, decidió seguir su propio camino después de emularlos en álbumes tan espléndidos como «Bob Dylan» y «The Freewheeling Bob Dylan». Luego quiso innovar influenciado por el sonido de The Kinks, entre otros, y se rebeló en el clásico festival Folk de Newport 65. Allí se electrificó y escandalizó a sus seguidores al abandonar la simpleza folk para crear obras imprescindibles como «Bringin» «it all back home» y «Highway 61» donde usó el rock y el R&B sin complejo alguno. Y así nació la considerada mejor canción de todas las épocas, «Like a rolling stone... a complete unknown...».

4) Subvención Resta: Los pastorcillos del belén reaccionario que nos impiden ejercer nuestra libertad individual, esa que nos hace diferentes de la tribu dirigida por dictadorzuelos emplumados que se pavonean como galls dindi del agro más profundo, deberían ya ensayar su derrota final. ¿Qué pasará el día que un político con los atributos bien colocados les diga: Al·lots, s’ha acabat es bròquil. The party is over. A partir de ahora os tendréis que pagar vuestras obsesiones y manías, vuestros vicios y vuestros desvelos. ¡Ya vale lo de chupar del pueblo, ya vale de amamantaros de dinero ajeno! ¡Apañaos como podáis! Será cuando el soufflé se acabará en una semana, cuando el terroncillo se diluirá en un santiamén. Y ese día, algún día llegará.

5) Mahón Suma: Este próximo jueves día 27 recordaremos a insignes mahoneses como Francisco Fornals, José Luis Campos Pascual, Carlos Sánchez Rodrigo, Paco Montanari, Ramón Homs, Juan Hernández Andreu, etc. que tanto amaron a la ciudad que les vio nacer: Mahón. Quienes continuamos su lucha nos reuniremos en el Salón de plenos del Ayto. de Mahón (a las 7 de la tarde) para apoyar la recuperación del topónimo de Mahón como forma oficial del nombre de la ciudad. Desde 2005 al 2025. Veinte años de amor y respeto por nuestros antepasados. Nos veremos allí.

Notas:

1- La extrema izquierda española no solo quiere salir de la OTAN, también quiere entrar en el Pacto de Varsovia.

2- Rechazar armarse para defenderse es una forma de llamar a la guerra.

3- No cejan los esfuerzos en Menorca paran eliminar la propiedad privada. Ahora tocan los caminos particulares.

4- Un técnico me asegura que solo la Inteligencia Artificial solucionará la lacra de los eufemismos sanchistas.

5- ¿Será verdad que la Audiencia de Barcelona rechaza amnistiar a 4 policías que fueron atacados en el 1-O?

6- Se prepara un verano récord para Menorca. A ver si algún día llegamos a la tan suspirada masificación.

7- Encuestas particulares dicen que Vox sacará 2 Consellers en Menorca.

8- ¿Para cuándo un reconocimiento oficial para Margarita Caules Ameller, una mujer trabajadora sin florituras?