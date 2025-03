Governança de la bellesa

Sí, sí, ens podem posar d’acord per decidir entre diversos actors què fer, com cuidar, com preservar un espai ple de bellesa. Estem parlant de governança participativa en assumptes d’interès general.

M’explico: després d’un estudi científic que va mostrar una important reducció del nombre d’espècies vulnerables de peixos en les proximitats de l’Illa de l’Aire, degut a la pressió de la pesca submarina i professional, en l’any 2019 se va crear una Reserva Marina en les aigües del seu entorn. Aquesta figura de protecció persegueix la conservació i preservació de la seva riquesa biològica. Estem parlant de la bellesa dels prats de posidònia, la dels esculls plens d’algues i coralls, la de coves marines submergides a on hi habiten els anfosos i esponges, la dels bancs d’arena amb tota mena de peixos i algues.

I més de 13 aus diferents nidifiquen damunt l’illa, i més de 115 espècies diferents s’han anellat en el seu pas migratori entre Àfrica i Europa. Us han vingut ganes de venir a visitar i fins i tot a tenir cura d’aquest paradís natural?

Doncs aquesta motivació va portar a més de 50 persones tant a títol individual com representant un col·lectiu, a participar en la creació d’un Fòrum, que per cert i això és important, és obert a tothom, per gestionar aquesta bellesa. Tothom pot participar en la cura i protecció, d’aquest bell espai marí.

Serà segur una bona manera de començar a implicar-nos tots plegats en la conservació del medi ambient per les futures generacions. Som-hi que és urgent. (Un somriure de complicitat).