La primavera ho altera absolutament tot. Tant de bo fos només la sang. I tant de bo fos la primavera. Perquè més enllà del canvi d’estació, la realitat és que vivim un moment estranyíssim, tot i que pareix que no passa res.

Un genocidi a Gaza? Mira la sèrie de moda. No pots pagar el lloguer? Fes scrolling per TikTok unes hores. Ets inútil emocionalment? Fes un carrusel amb fotos random a Instagram. T’angoixa la feina? Mira stories d’influs pijas d’extrema dreta. Nazis arreu? Mira mems d’en Montoya. Total, no passa res. No em malinterpreteu: zero judicis, que a aquest vaixell hi som totes. Ningú escapa del pes que la vida no tengui cap sentit ni un.

Potser aquestes línies són fruit de la meva tendència a la melancolia. O potser és que ja és primavera. O potser és que estic mirant «Los Soprano».