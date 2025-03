Parece que el PSOE quiere quedar reducido a un partido marginal que nada entre las aguas turbulentas de nacionalismos y perroflautas. Si no, no se comprende que siga intentando legislar a favor de los okupas. Un tema que, si en algún momento del pasado pudo ser controvertido, ahora está más claro que el agua. Porque aquella ocupación subversiva, divertida, con fines culturales e ideológicos se ha extinguido -básicamente porque apenas hay gente con interés por la cultura y mucho menos por las utopías- y la ocupación actual es un negocio ilegal que conducen mafias de gentuza. En España siempre se ha despreciado a los grupos minoritarios diciéndoles que no son partidos de Estado, incluyendo en ese pódium solo a PP y PSOE.

Se entiende con eso que son los únicos capaces de gobernar de forma seria porque respetan las reglas del juego: la inviolabilidad del territorio nacional, la propiedad privada, el destino común, la supremacía del español, el sacrosanto papel del Ejército y la Iglesia y la tutela de la gran banca y los jefazos del Ibex. Cualquier que se salga de esos renglones pasa a la irrelevancia. Sin embargo, la debilidad numérica de Pedro Sánchez le obliga a pactar con perroflautas que hacen enfadar a los grandes empresarios y banqueros y con independentistas que ponen nerviosos a los garantes de la unidad nacional. Ahí está el espinoso tema de los okupas. Salvaguardar la propiedad privada es el núcleo del sistema. Sin eso, todo se derrumba. ¿Ha pensado bien Sánchez a quién defiende? Si nos mete en ridículos gastos militares tendrá a los más izquierdistas de su partido en contra y si se alinea con quienes se ríen de la propiedad privada, perderá a quienes tienen algo que perder.