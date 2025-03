Hiper-normalitat

Últimament tinc la sensació de que tot està a punt de petar. Veus les notícies i sembla que tot el que hem conegut fins ara, aviat serà només un record. Però surts al carrer i la gent continua amb la seva vida, com si no passés res.

Es veu que això té un nom: hipernormalitat. Aquest terme surt del llibre d’Alexei Yurchak «Todo era para siempre hasta que dejó de existir» i parla sobre la vida a la Unió Soviètica abans del seu col·lapse. Tothom sabia el que estava passant, però la gent funcionava per inèrcia per la incapacitat de pensar en alternatives.

Això també passa a la pel·lícula «No mires arriba» en la qual dos astrònoms intenten advertir la gent de què un meteorit està a punt de xocar contra la Terra i destruir-la. El final s’atraca, però ningú vol mirar cap a dalt. Els polítics només pensen en com guanyar les pròximes eleccions i la gent, farta de tot, s’estima més ignorar les alertes i continuar com si res.

No és massa diferent del que està passant ara, no troben? El nostre món ja no és aquell lloc que crèiem segur.

No sé si és perquè estic passant una mala època, però hi veig molts paral·lelismes, i el més preocupant és que jo també actuo com si res no passés: vaig al súper, miro sèries a la televisió i parlo del temps amb la gent que em trobo. Però també em pregunto: Què hi puc fer jo? Replegar un kit de supervivència per a 72 hores com recomana la Unió Europea? Dubto que res del que recomanen tenir a aquest kit em salvi d’un bon atac d’ansietat.