Guerrers vs pacifistes

Si no he de cobrir una ruta llarga, sempre faig servir la bicicleta o el patinet com eines de mobilitat. He comprovat que tots dos són enemics de molts conductors, sobretot el segon. Quan he de creuar amb el patinet un pas de vianants hi ha conductors que acceleren i si no m’atur podria acabar a l’hospital. No tenen simpatia per aquests sistemes de transport que no contaminen l’aire que ells respiren. Però em deman si no hi ha una interpretació psicològica o social. Possiblement senten que agafats al volant del seu cotxe disposen d’una arma de destrucció. El cotxe és com una pistola. I penses, si no tenim tots a l’interior un esperit de guerrers a la recerca de l’enemic. Com seria la nostra resposta en el cas que aquest adversari molest no sigui un pobre patinet sinó una persona d’un país amb tendències agressives.

Ara estem en la dinàmica de posar en pràctica aquella dita que si vols la pau t’has de preparar per a la guerra. Hem d’invertir (no gastar) doblers que podrien servir per a despesa social o en promoció d’habitatge per si un dia s’ha de respondre a un atac rus, o xinès o nord-americà. O si hem d’enviar soldats a Ucraïna o a qualsevol frontera que estigui a l’abast de l’enemic. Noticias relacionadas Tot allò que se’n va i no tornarà Más noticias relacionadas No crec que ningú es cregui un Pedro Sánchez que diu que gastarem més en armament sense tocar un cèntim de l’estat del benestar. O quan diu que els espanyols mai havien gaudit d’una renda tan elevada, que l’economia espanyola va com un coet i que les famílies espanyoles mai havien viscut tan bé. Cada vegada que ho repeteix perd un sac de vots. Estem convençuts que hem de comprar més armes. Jo també sent la por de l’entorn i crec que no podem posar-nos davant d’un tanc amb una flor. Ens han convençut que l’únic equilibri possible que ens dona seguretat és el d’anivellar la capacitat d’armament i de míssils nuclears. Fins que algú atropelli un patinet i es declari la guerra.