El diccionario define inhumano como «falto de humanidad», añadiendo sinónimos como despiadado, insensible, cruel, sanguinario, feroz, brutal. De algo insoportable, insufrible, intolerable, decimos que es inhumano. Encontraremos ejemplos por doquier. La deshumanización implica la negación de la humanidad, privando a los individuos de derechos, dignidad y autonomía. La esclavitud, la trata, el genocidio, la discriminación, la sexualización y las ideologías o sistemas de poder opresivos son algunos ejemplos. La historia es un largo camino de humanización, a pesar de los intentos y realidades opuestas.

Las personas son complicadas, maniáticas, imprevisibles. Se ponen agresivas. Tienen sesgos. Una máquina es más eficiente, a no ser que le falte un tornillo. Inventamos máquinas para sustituir trabajos y mano de obra, aportando comodidad, rapidez de cálculo, precisión…

Los robots imitan comportamientos humanos. No podemos desligar a la humanidad de las aportaciones de la tecnología. Hemos llegado a temer que las máquinas se vuelvan contra nosotros y nos aniquilen. Por si acaso, no las cabreen. No creo que se cansen de que les hagamos preguntas y les pidamos tareas que nos eviten trabajo. Pero las máquinas no son seres vivos ni muertos. No son humanas.

Otros sinónimos de inhumano pueden ser: divino, inmortal. Así que, no nos engañemos: somos y seguiremos siendo humanos, demasiado humanos, como diría Nietzsche.