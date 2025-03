Manejar a quinientos millones de personas no debe de ser fácil, pero quizá está llegando el momento de organizar algún tipo de resistencia a nivel europeo para contrarrestar el poder absoluto de unas autoridades a las que nadie ha votado y que pretenden llevarnos a la ruina. La insufrible Ursula von der Leyen ha enloquecido, sabe algo que nos oculta o es una criminal irresponsable y en cualquiera de esos casos debe abandonar el cargo de inmediato. Nuestra seguridad y nuestro futuro están en manos de gente poco o nada fiable. Mientras la economía comunitaria se desmorona a causa precisamente de sus locas políticas y el futuro se nos escapa de las manos por la falta de innovación, investigación e inversión en ámbitos tecnológicos, a ellos se les ocurre la brillante idea de meternos el miedo en el cuerpo con el dichoso kit de supervivencia.

A ver, si Putin demostrara ser otro loco –hasta el momento no lo ha hecho– y pulsara el botón nuclear, no hay kit que valga. Nos vamos todos a la mierda y sanseacabó. Si lo que pretenden es poner en marcha una tercera guerra mundial, el dichoso kit de 72 horas ya te puedes imaginar para qué vale. Quizá sea una maniobra como la de los triángulos del coche, negocio multimillonario para algún enchufado. Pero siendo esto ya preocupante de por sí, lo verdaderamente peligroso está detrás de las siglas UAI (SIU en inglés), la llamada Unión de Ahorros e Inversiones, que no parece más que una trampa mortal para los ahorradores europeos. No sé si en algún momento lo explicarán con detalle, pero suena a pufo grandísimo. Si alguno de nosotros creía tener a salvo sus ahorros, que empiece a temblar, porque la vampiresa de Bruselas está afilando los colmillos.