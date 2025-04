Ja hi tornam a ser amb el canvi d’hora

Des de diumenge ja estem més amb el mode estiu. No perquè a l’aeroport ja hagi començat la temporada turística, que també, sinó pel canvi d’hora que s’aplica cada final de març. El sol surt més tard, però també es pon més endavant. Jo estic més a gust amb l’horari d’estiu, però som d’aquelles persones que no em fa res canviar. De fet, m’agraden els canvis, ja que és una manera de rompre unes rutines, que d’altra manera serien inamovibles. M’encanta el bullici i la caloreta de l’estiu tant o més que la calma i la fresca de l’hivern. El que no aguantaria és que tot l’any fos igual de relaxat o de mogut, i fes el mateix temps.

Fa estona que diuen que el canvi d’hora té els dies comptats. En un parell d’anys es pot acabar açò d’avançar els rellotges el març i endarrerir-los l’octubre. Ja ho veurem. En tot cas, m’hi acostumaré. Ara bé, per la majoria dels defensors de suprimir-ho, cal tenir en compte quins horaris ens haurem d’atendre. De fet, no queda clar. A Europa creuen que és més adient mantenir l’horari de l’estiu, però a Espanya hi ha experts que veuen més encertat el de l’hivern. Tot depèn sempre des d’on es miri.

A Menorca el juny hi ha dies que el sol surt a les 6.15 i es posa prop de les 21.30 hores. Si es mantingués aquest horari, el desembre en lloc de sortir a les 8 ho faria a les 9; i es posaria a les 18.20 hores (i no a les 17.20 com fins ara). En canvi, si es deixés l’horari d’hivern, el juny sortiria a les 5.15 hores del matí i s’amagaria passades les 20 hores.

El problema per escollir horari és que afecta l’altra punta d’Espanya, on hi ha quasi una hora de diferència. I és que si es mantingués l’horari d’estiu (el que ens aniria bé a Menorca), a Galícia el desembre el sol sortiria prop de les 10 del matí, que crec que és tan inassumible per ells com ho és per noltros que surti a les 5 de la matinada, que és l’horari que els interessaria a ells. D’aquí, l’embull. Una opció pot ser canviar el fus horari i que Galícia tengui una hora manco (com Portugal) o Balears una hora més que la Península. I puguem sentir «una hora menos en Canarias y una hora más en Baleares». Açò sí que seria un canvi divertit.