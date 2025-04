Allò que sé dels vampirs

Els vampirs existeixen. Xuclen la teva energia i et deixen esgotat, sense que ni tan sols te n’adonis. Aquella amiga que sempre arriba tard, aquell conegut que t’atura per explicar-te històries eternes sense substància, o aquell familiar que et cerca només quan necessita colque cosa.

Hi ha el nosferatu que mai no arriba a hora. Et fa esperar faci fred o un bon sol, després que tu hagis deixat assumptes a mitges per ser-hi a temps. I quan arriba, no demana disculpes, sinó que ho justifica, «ja me coneixes, no tenc remei!».

Hi ha el vampir que t’atura en veure’t passar, tant se val si tens frissera, per explicar-te una anècdota que no t’aporta res o fer-te un interrogatori minuciós. Li falta el sentit de la brevetat, i tu, atrapat, somrius mentre busques una escapatòria.

Hi ha el dràcula que sempre vol de tu colque cosa, però dissenya uns plans poc definits, amb canvis constants fins a l’última hora. I ets tu qui s’ha d’adaptar a la seva falta de planificació.

I també hi ha criatures que només parlen de problemes i mai de solucions, vampirs emocionals que absorbeixen la teva energia amb la seva negativitat.

Els vampirs sempre existiran. Tu has de decidir si et xuclen l’energia i et roben el temps, o si els esquives amb elegància... o sense.

