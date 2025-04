Organitzar la logística del porta a porta no deu ser fàcil. Econòmica, tampoc. Conjugar rutes, vehicles, personal disponible i horaris m’imagino que per qui ho hagi de portar a terme, deu suposar un bon maldecap. Més encara tenint en compte que es tracta d’una feina mecanitzada però on hi ha un fort component manual perquè, al final, s’acaben aturant davant de ca teva, han d’obrir el cubell, recollir el seu contingut per llavors llençar-lo al camió i partir de nou. En aquestes dues setmanes d’entrada en funcionament al nostre barri, ja m’he adonat que el factor humà hi juga un paper més que determinant. Sobretot pels crits que es senten des de casa quan els operaris s’avisen entre ells per advertir que hi ha poals o no davant els portals per tal de no deixar-ne cap. Entre el renou del camió i dels treballadors, cada vespre podem estar segurs a quina hora han passat, més enllà dels horaris establerts.

Però per molt organitzat que sembli tot el procés, el treball que hi ha al darrere sembla orfe de qualsevol tecnologia. En teoria els poals porten un xip identificador vinculat a cada domicili per tal d'assegurar el correcte funcionament del servei. Avui dia ja en diríem poals intel·ligents i si m'apures, abans de començar el trajecte, el camió podria saber perfectament quants n'hauria de recollir en aquest o aquell carrer i si m'apures, si estan plens o estan buits. En tot cas, mentre esperam que els poals es tornin realment intel·ligents, ens haurem de conformar amb el seny dels operaris i la puntualitat del camió. I qui sap, potser un dia no gaire llunyà, serà el mateix poal qui ens avisarà que l'hem de treure al carrer.