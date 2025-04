¡Que viene el lobo! Pero ¿cuál de ellos? ¿Será Rusia, será EE UU, será Marruecos, será Siria…? Nadie sabe. Nadie contesta. Pero eso sí, hagamos en pocos meses lo que no hemos hecho en cuarenta años.

Ahora necesitan militares, o al menos alguien que los defienda, que nos defienda. Pues muy bien, que empiecen por reclutar a todos estos colectivos que critican a los militares. A mí que no me busquen. No pienso dar mi vida por ningún político corrupto, mantenedores de prostitutas, terroristas, independentistas, militantes antimilitaristas, ni perroflautas predicadoras del amor libre, ni por supuesto a toda esta nueva tendencia de okupas, vividores y subvencionados por el estado del bienestar.

Nos vendieron la moto diciendo que Europa sería como los EEUU de América. Una nación de naciones. O de Estados. Unidos todos. Y Europa no es nada, ni lo uno ni lo otro. Ni unión, ni nación. Europa solo es un coladero para que nuestros impuestos vayan a manos indeseables, retiro dorado de políticos -buenos y malos- que solo deciden si el tapón de la botella tiene que ser verde o quedar unida al envase. Y poner trabas a todo. Y a todos.

Si en un país relativamente pequeño como es España vemos a diario los cientos de políticos corruptos que nos gobiernan, ¿cuántos políticos corruptos nos gobernarán en Europa?

Hacemos la parodia de votar en las elecciones europeas, nos peleamos entre nosotros para que salgan elegidos «los nuestros». Votamos PSOE, PP e incluso a «Se acabó la fiesta», para que luego, el PP y el PSOE se unan en el Gobierno europeo, y aquí en España todo lo contrario. El PP y el PSOE se odian a muerte -o al menos, lo aparentan-.

Nos amenazan con retirar el efectivo y ahora van y añaden a la lista del Kit de Supervivencia dinero en efectivo porque tal vez quedemos sin el digital. ¿Qué vamos a hacer con los coches eléctricos que no contaminan? ¿Tampoco se podrán recargar? ¿O deberemos ir con bicicleta a golpe de pedal? Solo con observar a la comisaria europea de Gestión de Crisis Hadja Lahbib presentando el kit, queda todo dicho. ¡Cómo se tiran los impuestos!

De todos modos y de ser necesario, los españoles siempre estaremos a salvo. Recordemos las palabras del marido de la Begoña mucho antes de su visita relámpago a Paiporta: «Si necesitan ayuda, que la pidan».

Y cuanto más pasan los días, más indicios hay de que todo es un bulo. De ser verdad, nuestro amado líder habría incluido en el kit el «Manual de resistencia» escrito por Irene Lozano y por supuesto, papel higiénico. Mucho papel higiénico. A algunos les hará mucha falta. Y no por el fango...