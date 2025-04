Malbaratar els aliments

Una gran notícia, aquest 20 de març s’acaba d’aprovar una llei contra el malbaratament alimentari. Sabien que en tot el món es tiren, es llencen a l’entorn més d’una tercera part de tots els aliments que es cultiven? Sí, més del 35 per cent o més van a parar als camps i abocadors. Saben la quantitat d’energia, aigua, fertilitzants, que s’han dilapidat darrere aquest rebuig d’aliments? És una despesa enorme perduda, tirada, sense parlar de tota la gent que es podria salvar de patir i morir de fam. Un escàndol vergonyós. I per més ironia tots aquests aliments tirats en els abocadors es transformen en metà, un gas d’efecte hivernacle 80 vegades superior al CO2 del nostre cotxe. Quasi podem assegurar que contaminem més tirant aliments que anant en cotxe. Res, que és urgent en tots sentits deixar de malbaratar aliments.

Cada any a Menorca llencem quasi 12.000 tones d’aliments. El 40 per cent ho fem en l’àmbit domèstic. Tenim molt a fer en la planificació de les nostres compres, i en la recollida selectiva, millor porta a porta per l’aprofitament posterior per fer compost o biogàs. Un 30 per cent en la producció que segur es pot reconduir. Un 21 per cent en els hotels, restaurants i cafès. Amb la nova llei estan obligats a oferir als comensals facilitats per emportar-se les sobres. I el tant per cent restant en la distribució d’aliments que també regula la nova llei. Benvinguda aquesta nova llei per implantar sensatesa en aquest escàndol vergonyós. No ens ho podem permetre.