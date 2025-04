El kit de la cuestión

Ustedes se recordarán que a principio de la pandemia de la que acaba ahora de cumplirse un lustro, el personal se aprovisionó de todo lo necesario y lo no necesario de una forma desaforada, dejando las estanterías de tiendas y supermercados huérfanas de todo producto, llegando a arrasar, literalmente, con los rollos de papel de váter, las bolsas de harina, los huevos, el aceite, se llegó a comprar perritos para con la excusa de sacar el perro a la calle, poder salir acompañando al mejor amigo del hombre. Todo aquello se generalizó en el país, al igual que el merecido aplauso a los sanitarios de los hospitales que lucharon como jabatos tras sus precarias defensas anti contagio. Pues no les quiero decir lo de ahora, cuando desde «Bruselas se pide a los europeos que guarden suministros de emergencia». La comisión europea nos advierte de que debemos estar preparados para los riesgos posibles de un conflicto bélico. Por si no teníamos bastante pánico en el cuerpo con lo de Trump y Putin para que ahora desde Bruselas nos acaben de acogotar, incluso en esa especulación se señala por cielo, mar y aire el kit de supervivencia, donde no hay médico forense capaz de hacerle una autopsia a semejante mensaje a sabiendas de que el miedo genera pánico y el pánico genera desórdenes de todo tipo. Habrá gentes que tengan ya latas de sardinas para poner un Prica, rollos de papel de váter para abastecer durante todo el año a un hotel, botellas de agua como si fuera posible tener una DANA embotellada, aparte de convertir nuestros hogares en un apéndice confuso de una farmacia ante el alocado almacenamiento farmacológico. ¡Hombre!, aconsejar que nos aprovisionemos de lo necesario para 72 horas es dar pie a que el personal se aprovisione hasta de lo superfluo. La medida de la contención, cuando se barajan tiempos de guerra, no es otra cosa más que un eufemismo. El miedo, cuando se convierte en pánico, no suele ser un consejero prudente, sino alocado, perturbador e insensato.

Noticias relacionadas El olor del queso Más noticias relacionadas Vamos a ver, ¿qué datos han llevado a Bruselas a lanzar semejante aviso? ¿Qué es lo que saben las autoridades en Bruselas que la gente ignora? ¿Han sopesado la que se puede liar por semejante petición? Si resulta que por unas palabras de Trump sobre una posible recesión, la bolsa a nivel mundial hace unos días vio una prueba contable y sonante de su fragilidad, pues no les digo na amenazar al mundo para que prepare un kit de supervivencia ante la posibilidad de vernos envueltos en una guerra. Eso no genera precisamente confianza. Luego creo yo que en Bruselas se dieron algo de cuenta de la carga de profundidad emocional que habían lanzado y el pánico que eso generaba, que para darle a la noticia unas pinceladas edulcorantes, han añadido lo del cambio climático, los desastres naturales y las danas que andan sueltas capaces de repetir lo de Valencia en cualquier momento y en cualquier sitio. Han añadido también un lenguaje distorsionado: «aumento de los riesgos naturales y antropogénicos; deterioro de las perspectivas de seguridad europea». Es altamente perturbadora la imagen del ministro sueco de Defensa Civil mostrando la guía por si llega la crisis o la guerra. Además «Bruselas plantea treinta acciones clave para prevenir a la ciudadanía». Vale, es una medida necesaria lo de tener una cierta reserva de productos que coadyuven en un momento dado a la pervivencia de la sociedad pero en unos momentos tan convulsos como los actuales, se debería de tener una obligada prudencia y no andar añadiéndole gasolina al incendio que algunos han creado en cuatro días a base de ponerlo todo patas arriba.

Me pregunto en qué datos se ha basado Bruselas para aconsejar una supervivencia de 72 horas (tres días). Y después de las 72 horas… ¿qué? Porque yo no veo un conflicto bélico de 72 horas a no ser un conflicto nuclear, que para eso no hace falta ningún kit de supervivencia, con bastantes menos horas nos iríamos todos a la mierda.