Desde mi punto de vista no es normal que existan tantos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, desde las autonómicas hasta las de ‘entes estatales’, a parte de dividir la seguridad del Estado, también lo hace más endeble.

¿A qué viene que los centros fronterizos y aduanas no estén agrupados en un solo cuerpo nacional? Por ejemplo… o que personas sin experiencia y formación adecuada forme parte de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todo ello haciendo un mal uso y abuso de su fuerza… nada peor que personas poco acostumbradas al ejercicio de sus labores, pretendan realizarlas de una manera equívoca o incierta, porque se equivocan y equivocarán de manera inequívoca en sus nuevos presuntos quehaceres.

No podemos permitir que un Estado, aun llevado a su máxima descentralización, pongamos por ejemplo: un Estado federal, no tenga unos cuerpos y fuerzas de seguridad centralizados, es una gran equivocación, hay deberes y derechos que no deben ser descentralizados y tampoco podemos o debemos ceder a ese chantaje, al contrario debemos puntualizar cuáles son las obligaciones de cada fuerza y cuerpo de seguridad y este no puede verse arrinconado o sustituido por personas que no crean en la unidad defensiva del estado en general y no de los posibles sustitutos, que no saben, ni entienden nada de seguridad estatal.

Sinceramente creo que un punto innegociable es la división de la defensa del país, cada fuerza y cuerpo de seguridad debe estar totalmente centralizado, no necesariamente su nivel de descentralización política, pero sí, su nivel de seguridad, de lo contrario solo nos hace más débiles a la vista de los posibles enemigos, que los hay y existen.

Hace tiempo cuando leía las teorías liberales, aprendí que uno de los aspectos que nunca debe cambiar, exista el gobierno central que exista, es la unidad de los cuerpos de seguridad del Estado, en ello todas las teorías ideológicas políticas coinciden y nosotros vamos a cambiar lo que posiblemente sea en lo único en que estamos de acuerdo…

Debemos rechazar cualquier indicio de división en este punto y creo que sería de un mérito para todos los grupos políticos mantener esta opción, como la más segura, le pese a quien le pese.

No podemos dividir en lugar de unir, acaso no se dan cuenta que el fraccionamiento nos hace más débiles… no podemos, ni debemos dividir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado central, suficiente trabajo tenemos, dividiendo el país, aunque sea por un bien mayor, la real y única unión de un país dividido por ideologías decimonónicas y que siempre están allí, esperando el momento, pero jamás dividir las fuerzas y cuerpos del Estado central.