Benvolguts supervivents del continent. No sé si vostès ho han fet ja, però jo he posat a prova el famós kit de supervivència europeu i, permetin-me dir-ho, li manquen coses per resistir 72 hores sense perdre el senderi. Així que, aquí tenen algunes idees per fer-lo més operatiu.

Interessaria disposar d’un mapa de rutes de fugida perquè, sincerament, a Menorca qui sap quan necessitarem escapar d'una invasió de turistes francesos... No estaria de més afegir una col·lecció de mems, ja que en temps de crisi l’humor sempre serà útil per alleugerir la tensió. Convé tenir a mà una guia de supervivència a les cues del supermercat, amb consells sobre com aconseguir l'última barra de pa o tones i tones de paper higiènic. Noticias relacionadas Pisanos Más noticias relacionadas Un traductor instantani rus-català, català-rus, un pòster de Putin i un espanta-sogres resultaran imprescindibles per si un agent de la intel·ligència arriba a la nostra porta. Finalment, i més important, cal menorquinitzar el kit afegint formatjades i pastissets, que aguanten molt bé diversos dies i són més saboroses que les llaunes de sardines que ens vol vendre la Von der Leyen, així com llimonada i gin. Perquè, qui pot aguantar 72 hores de crisi sense un puntet de disbauxa. Amb aquestes addicions, estarem preparats per a qualsevol cosa que ens llancin Madrid o Brussel·les, fins i tot per a un míting de la vice Montero sobre la presumpció d’innocència. Que Déu mos agafi confessats!