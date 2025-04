Un parc natural al sud de Menorca

Ha passat pel Parlament amb més pena que glòria la interessant proposta del PSOE de crear un parc natural al sud de l’Illa, que pogués incloure el Prat de Son Bou, la principal zona humida del sud, i des de Torre-solí fins al Barranc de Sa Vall. La idea no tindrà recorregut. Crec que és una pena que no es faci un estudi seriós sobre aquesta possibilitat. Se’n fan tants d’estudis sobre aspectes microscòpics o intranscendents, només pel plaer del coneixement, que m’ha semblat que una proposta de futur hauria d’haver merescut un poc més d’atenció.

Amb les pluges de la DANA de l’any passat vam comprovar la precarietat d’aquesta zona. En part perquè no es manté oberta sempre la sortida a la mar per la platja de Son Bou, per un interès turístic. Per altra banda, la depuradora des Migjorn aboca les aigües residuals al Barranc de Son Boter. Ara hi ha un projecte d’invertir 400.000 euros per donar-li el tractament terciari, però no és més que un projecte. A més el pas per creuar el torrent d’aquest barranc, fet de pedres de marès, està inundat des de fa mesos i no s’ha resolt, un cop descartada la passarel·la de fusta. És l’únic tram del Camí de Cavalls intransitable, tot i ser dels que ofereix un paisatge més polit.

Els dubtes sobre la conveniència de convertir la zona en parc natural es poden entendre. Hi ha una urbanització potent al costat. L’àrea no és massa gran. I també és cert que la zona compta amb una llarga llista de figures proteccionistes. Lloc d’importància comunitària (LIC), zona de protecció de les aus (ZEPA), àrea natural d’especial interès (ANEI). Però tanta protecció de paraula es comprova insuficient. Encara no hi ha un pla de gestió per a una zona que forma part de la Xarxa Natura 2000.

Un parc natural permetria una millor conservació efectiva, personal per dur-la a terme, i itineraris de visita, com a s’Albufera. Semblava una idea interessant per a una Reserva de Biosfera.