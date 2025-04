Dime con quién vas y...

Te diré quién te miente. Escribo esto a los pocos días de nuestro dia d’enganar y qué quieren que les diga, me ha servido de inspiración para mi artículo semanal. No sé ustedes, pero yo con el paso de los años me siento menos engañado y si me pregunto sobre si es debido a mi total pérdida de inocencia o a la simple experiencia que te da la vida, prefiero inclinarme por lo que me aporta la experiencia y seguir manteniendo ese gran tesoro que es la inocencia y que no hay que confundir con la tonta del bote.

Me encanta que nuestro Diari MENORCA siga manteniendo la tradición de ese clima de mentira piadosa, imagino que porque sabe, como lo sabemos la mayoría de nosotros, que siempre habrá algún inocentón que se las va a tragar y hay que tener buen pico y buche para tragarse algunas que rozan por no decir que forman parte de lo más absurdo e increíble, pero qué diablos, si nos sirve para un par de carcajadas y algunas sonrisas medio escondidas buenas y saludables son, que para andar por el valle de lágrimas siempre hay tiempo y ocasiones de esas que no te buscas. Yo me reí un montón cuando un amigo desde Ávila y menorquín, se sintió muy preocupado porque los marines de EEUU ocuparan la Enclusa. Tuve que recordarle qué es lo que se celebra el uno de Abril. Pero también es cierto que como desde las altas esferas se nos está engañando constantemente, cuesta ser totalmente inocente.