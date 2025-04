Arriba aquella època de l’any en què el dia s’allarga, el sol escalfa suau, les nits són fresques, el camp esclata de verdor i de flors i la primavera es fa present també al cor i a l’ànim. Potser, és un dels moments de l’any que la nostra illa està més resplendent. I això s’acompanya d’arbres fruiters que fan via per florir, aliments propis de la temporada que amplien l’oferta i alegren el paladar. Encara que en podem trobar en altres mesos de l’any, l’abril és el temps de les maduixes, perquè les temperatures nocturnes i diürnes són propícies per a elles i les podem trobar en quantitat.

A Menorca, el nostre producte de proximitat és d’una qualitat excel·lent. Als vergers de Sant Joan, una mena d’oasi hortícola a tocar de Maó, s’hi cultiven unes maduixes boníssimes i precioses que tenyeixen botigues i mercats d’un vermell brillant i intens. Uns fruits saborosos (amb permís de Josep Carner) que contenen moltes propietats, com les vitamines C, B i E, fòsfor, magnesi i ferro, a més de molta d’aigua i fibra. Ideals per a postres, magnífiques per a amanides, boníssimes en gaspatxo o d’altres invencions culinàries. A mi també em transporten a la infantesa i m’embriaguen de records i alegria primaveral. Enmig de tantes notícies grises i futurs ennegrits per éssers foscos, us convido a gaudir del temps de les maduixes i afegir un toc de vermell intens i frescor dolça a la vostra vida. Siau feliços!