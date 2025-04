Es busca científic

La derivada dels aranzels i estirabots del govern Trump ens està oferint un espectacle de reaccions i contrareaccions a escala planetària que és per sucar-hi pa. Com si fos el programa de centrifugat de la rentadora que tinc a casa, cada dia l’actualitat gira més de pressa, i nosaltres, al darrere, agafant-nos com podem.

Entre totes les conseqüències que han sorgit, m’he fixat en que la Unió Europea està preparant una ofensiva per atreure els científics que vulguin emigrar des dels Estats Units per aprofitar tot aquest talent que es pot veure perjudicat per la incertesa imposada per la Casa Blanca. Els ministres de Ciència de deu països europeus han demanat que Europa dediqui fons i esforços en un acte de solidaritat per atreure el boom de talents brillants que estaran afectats per interferències en la seva investigació i retalls arbitraris.

Tinc un amic de Sant Feliu de Codines que treballa a la Lund University, un dels centres de recerca i investigació científica més importants de Suècia. Es va llicenciar en bioquímica a la Universitat Autònoma de Barcelona i posteriorment, es va doctorar en Filosofia, Bioquímica i Biologia Molecular, obtenint una qualificació cum laude. Després d’estar compaginant una feina en una empresa de serveis hospitalaris, al 2018 va haver de marxar per poder seguir investigant en aquesta ciutat sueca. La seva vida ara és allà i l’altre dia es maleïa que cada any s’estigui perdent (o expulsant) del nostre país talent local d’alt nivell, pagant-los 1.500 euros per una plaça de postdoctorat, si estàs de sort.

Ara, de cop, apareixeran els doblers per importar científics, quan fins ara només hem fet que precaritzar els que teníem.