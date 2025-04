Protegir el futur dels catxalots al nord de Menorca

A la península, quan parlen de la fauna espanyola, pocs es fixen en la biodiversitat que tenim a la mar. Es pensa en el linx ibèric, el major èxit de recuperació i conservació del país, en l’os o el llop al Nord, o amb l’àguila imperial ibèrica. És curiós que en un dels països amb més costa d’Europa, no es tingui més present a qui viu als nostres mars.

A Menorca sí que som molt més conscients de la riquesa en biodiversitat que tenim al Mediterrani. Sabem que és part indispensable del nostre patrimoni natural i que tenim el deure de protegir-lo.

El catxalot és un dels animals més singulars que viuen prop de la nostra illa. Es tracta d’un dels animals més grans del món –de fet, el seu cervell és el més gran de totes les espècies de la Terra. És el mamífer que se submergeix a més profunditat (fins a tres quilòmetres) i ho fa per caçar calamars.

Però la peculiaritat que més ens ha de cridar l’atenció és que té un ritme de reproducció molt lent. Tenen cries cada cinc anys i les mares les cuiden fins que tenen uns deu anys d’edat. Per tant, per a la supervivència de l’espècie, és importantíssim que les cries de catxalot puguin créixer fora de perill.

S’ha de tenir en compte que, fins al segle passat, el catxalot es caçava de forma intensiva a molts indrets del món per a obtenir olis que s’utilitzaven per a produir veles, sabó i cosmètics. Un exemple més de les barbaritats que ha arribat a fer l’ésser humà creient-se que la natura està al seu servei. Avui el catxalot és una espècie vulnerable, segons la Unió Internacional per a la conservació de la Naturalesa.

Per això, el descobriment de la zona de cria de catxalots al nord de Menorca té una rellevància enorme. Es tracta de l’única àrea de cria coneguda al Mediterrani occidental i la va trobar l’associació de científics Tursiops, establerts a les Balears, després d’anys d’expedicions i observació del comportament d’aquests cetacis.

Com diu Txema Brotons, director científic de Tursiops, si els catxalots s’han establert en aquesta zona és perquè és una àrea on se senten segurs. És a dir, hi ha poca activitat humana. Així i tot, Tursiops demana declarar-la com a Àrea Marina Protegida per tal d’evitar que, en el futur, un canvi en les rutes de navegació marítima posi en risc la zona de cria.

Des del PSOE Menorca vam traslladar el nostre suport a aquesta proposta al Govern d’Espanya, el competent per fer efectiva aquesta declaració, i aquesta setmana hem aconseguit un importantíssim consens amb la gran majoria de grups polítics del Congrés i el Senat. A la Comissió d’Insularitat, la nostra proposta es va aprovar amb gairebé tots els vots a favor, només Vox va votar en contra. Un consens que se suma al que ja es va expressar en el ple del Consell, a proposta de Més per Menorca.

Els humans tenim el deure de protegir el planeta i la seva biodiversitat, especialment després de centenars d’anys d’haver-lo explotat sense mesura. No tenim cap dret de posar en risc la supervivència d’altres espècies per a desenvolupar-nos. La declaració de l’Àrea Marina Protegida en el nord de Menorca seria un gran pas cap a la bona direcció, un pas que esperam que el Govern d’Espanya faci efectiu tan prest com sigui possible.