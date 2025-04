Sí, aigua de l’aixeta

Moltes gràcies Sr. Benosa per la seva exhaustiva anàlisi sobre l’exagerada alarma actual dels nitrats. Com bé explica en la seva carta del divendres 4 d’abril, el nivell màxim de nitrats en l’aigua recomanat per l’OMS fins el 2003 era de 150 mg/litre. Però prevenir en els nadons la síndrome del fillet blau, o metahemoglobinemia, del qual no hi ha cap cas registrat, recomanava un valor màxim orientatiu de 50 mg/litre. I aquest és l’actual valor que s’aplica per tothom, per desesperació dels ajuntaments i per alegria de les empreses embotelladores d’aigua i de les empreses de plantes desnitrificadores i d’osmosi, com bé explica. És un despropòsit que comporta una despesa gran i un gran malbaratament d’aigua i ara bebem la majoria aigua amb plàstic del qual sí s’ha demostrat la seva nocivitat.

La resposta a la seva pregunta final de la seva carta és ben contundent: l’aigua de Menorca no és tan nociva com ens diuen i l’hauríem de beure sense cap preocupació. Ingerim molts més nitrats menjant verdures de fulla ampla i productes càrnics, nitrats que ningú denuncia. Per què serà? Si me permet un suggeriment Sr. Benosa, potser des de la seva sindicatura de greuges se podría instar a l’administració competent a recuperar els valors admissibles de nitrats d’abans del 2003, és a dir de 150 mg/l. I així podrem beure aigua de l’aixeta sense cap escrúpol legal. Segur que tindrien el recolzament de la major part dels col·lectius de metges i farmacèutics. Gràcies per intentar-ho.