Hace unos días me pidieron hacer la presentación de un poemario. En un principio dudé, hacía poco tiempo que conocía al autor, pero una vez conocida su trayectoria vital, descubrí que a los dos nos unía una misma afición -la afición por la poesía-, lo que me decidió a aceptar la propuesta.

Presentar a Francisco Hernández Guillén, es presentar a un apasionado por la poesía. Dice tener unos trescientos libros de poesía, por lo cual no es de extrañar que se dedique a ella, como su afición preferida, más bien, como un apasionado de este género literario.

Francisco Hernández Guillén (1949) nació en Villanueva de las Torres (Granada) y se vino a Menorca con 17 años en busca de trabajo y, aquí se quedó donde ha formado su familia. A los 50 años, dice, empezó a escribir poesía y le ha cundido tanto que, con su último libro «POESÍA: Vivencias de un pasado» son seis ya los libros de poesía que ha publicado. Ha participado en varios certámenes de poesía organizados por la Casa de Andalucía en Menorca, obteniendo el tercer premio con el poema «Se llama Andalucía» (28 de febrero de 2019) y 2º finalista con el poema «La libertad del viento» (28 de febrero 2025). Sus publicaciones: «Sueños cumplidos» (2017-2018) «Brisas y recuerdos» (2018-2019) «El sentir del poeta» (2021-2022) «Poesía infantil» (2021-2022) «POESÍA: Vivencias de un pasado» (2023-2024-2025). Con estas publicaciones Francisco demuestra, su capacidad y facilidad de interpretar la vida en poesía, demostrando que nunca es tarde para empezar a escribir. Si, como dice Francisco, en su infancia no pudo ir al colegio... ¡Me quito el sombrero! ¡Enhorabuena Francisco!