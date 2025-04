Els noms dels carrers

Deia Ruiz i Pablo a «Per fer gana» (1895), que... «amb es noms des meu poble succeeix com amb es noms des carrers: s’Ajuntament els pot dir el que vulgui i posar ròtuls a cada cantó: passaran segles i tothom seguirà anomenant-los com els anomenaves en primer».

Aquest és un tema que pot donar moltíssim de joc, però l’espai és curt.

Començaré pel final. Fa uns dies un company em va demanar si sabia l’origen del nom del carrer de Maó, dedicat a Benet Cardona i Orfila, músic i capellà, i conegut per ‘carrer des Negres’. Les primeres consultes van tenir uns resultats tot estrambòtics, com ara: que si era perquè allà hi van viure uns negres provinents de Cuba, que si hi va viure una família que per motiu de diferents defuncions consecutives sempre anaven vestits de negre. La solució va ser consultar l’arxivera municipal, Ester Cladera, qui em va documentar que cap allà el segle XVI hi havia un camí fora murades que en deien ‘d’en Negre’, amb un traçat coincident amb l’actual carrer. Qui era el tal Negre? No ho sabem.

Dit el final podem anar als orígens dels noms de certs carrers de Menorca. A cada poble hi ha noms curiosos que responen a no se sap què, però que s’empren tant oficialment com per costum i tradició popular.

A Maó hi ha una sèrie de carrers dedicats a la reialesa, com ara el carrer de la Infanta, sense concretar quina, el de la Reina, també sense concreció, el d'Isabel II, que li va prendre a Sant Cristòfol quan aquesta reina va venir a Maó l’any 1860, la plaça del Príncep, també indefinit i la plaça Reial. Curiosament, crec que quan la segona República aquests noms no es van baratar.

A Alaior, població prou enfora de la mar, hi ha un carrer anomenat de Baixamar sense saber d’on li ve el nom, prou enfora de la costa marítima.

A Ciutadella consta un carrer ‘qui no passa’, prou curiós que jo em pensava que era exclusiu de la capital de ponent, però no és així. Consultant els «Nomenclators» municipals podem citar que amb una petita variant (’que no pasa’ en tost de ‘qui no passa’) amb aquest curiós nom consten altres cinc municipis de Catalunya: Viella Baixa (Priorat), Canyelles (Garraf), Gavà (Baix Llobregat), Sant Joan de Mediona i Torrelles de Foix, ambdós de l’Alt Penedès.

Com pot veure el lector (i també la lectora), açò dels noms dels carrers ha propiciat l’escriptura d’aquest esquitx, sense cap altra intenció que entretenir la lectura cafetera d’un dissabte qualsevol. Altres males notícies ja les podeu trobar a altres seccions d’«Es Diari».