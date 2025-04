Els tres mesos de descontrol de Trump a Washington no han afectat les expectatives de vot dels partits d’ultradreta d’Europa. Ja són la primera opció en tendència de vot a Alemanya, Regne Unit, França, Holanda, evidentment Itàlia, Hongria i Txèquia. A Espanya, les darreres enquestes donen un 17 per cent entre Vox i SALF d’Alvise. Sembla que la simpatia expressada pels líders d’aquests partits a Trump no els perjudica electoralment, sinó tot el contrari. Les barbaritats dels presidents dels Estats Units i de l’Argentina, a fora dels seus països, de moment, no tenen efectes. A l’interior cau la seva popularitat. La de Trump, just abans de presentar les seves «taules de la llei» aranzelària, havia caigut al 43 per cent.

Tan gran és el desgast dels partits institucionals, els que aguanten el sistema, que els votants continuen pensant que la demolició d'aquest és un bon objectiu polític? En paraules del mateix Trump, ell vol que tots els països li besin el cul, mentre ell dona coses al cul de tots els països. És cert que Meloni guanya tres punts en tendència de vot i s'aproxima al 30 per cent, com també ho és que Orbán no és el favorit a Hongria, després de quinze anys governant. Però encara que els partits ultra puguin ser els primers en tendència de vot, en molts de països ells tots sols no tenen opció de governar perquè estan enfora de la majoria. Necessiten el suport d'altres partits. Els principals partits institucionals aspiren a majories absolutes que cada cop són més difícils. És el gran repte del PP a Espanya, que si no l'obté necessitarà els vots de Vox. I ja hem vist la inestabilitat i les cessions que han de fer per pactar pressupostos a les comunitats autònomes. Com també ho ha de fer el PSOE en el seu equilibrisme per no caure del Govern. Què més ha de passar perquè entenguin que el gran pacte dels partits més centrats és l'antídot contra el desgovern i la forma de recuperar la confiança dels ciutadans?