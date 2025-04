Caos in crescendo

Los más optimistas lo llaman el nuevo orden mundial. Para el resto, es el nuevo desorden mundial, lleno de aranceles y amenazas. No soy ni heroico ni conspiranoico. Simplemente, observo o padezco lo que pasa. Si observo lo que padecen otros, los compadezco. Después de la posverdad llega la posdemocracia y nos asombrará lo que veremos. En lo tecnológico vamos como un cohete, pero en lo humano estamos inmersos en una espiral de violencia y mala educación que no presagia nada bueno. Si el comercio humaniza y fomenta las relaciones pacíficas entre personas y pueblos, dificultar el comercio nos encierra en nosotros mismos y empezamos a ver enemigos por todas partes. Competidores que hay que eliminar. No es sano.

Las superpotencias como EEUU o China dominan el mundo y lo quieren dominar todavía más. Europa se siente en peligro y tiene razón. Todo lo que nos puede dividir va en aumento. No se puede vivir del pasado, por muy glorioso que sea. O ponemos orden en este cachondeo o nos arrastrará la corriente de la historia. Sabemos de muchos imperios desaparecidos. Uno siempre se cree la excepción. Se resiste a ver la realidad que no le gusta. Cuando el malestar aumenta y te sientes en peligro, es fácil caer en soluciones alocadas que ahondan el problema. Si quieres que te lo den todo hecho, prepárate para el siguiente dictador. Para mandar sin controles, siempre encontraremos algún salvador o caradura.