Y llegaron los cubos

Después de tantas protestas, el Ayuntamiento de Mahón ha terminado imponiendo los cubos en toda la ciudad. Como se ha gastado una pila de millones, nos ha cobrado tasas a todos, tuviéramos o no el puerta a puerta en nuestro barrio; y no ha querido escuchar a nadie. Dicen que así se va a reciclar más y no se bajan del burro

También se reciclaría más aún si, tal como se hace en algunos países europeos, se instalaran máquinas que cuando insertas en ellas la basura de forma reciclada te da un dinero, simbólico quizás, pero seguro que nos motivaría más. Lástima que nuestro Ayuntamiento no haya puesto el mismo empeño en solucionar el tema del agua, que lleva demasiados años coleando, y seguimos sin poder usarla ni siquiera para cocinar; cargándole a Hidrobal su negligencia, cuando se ha visto apurado. La verdad es que la política está muy devaluada. He vivido casi toda la dictadura, luego el proceso democrático... y ahora vamos de mal en peor, nos quieren controlar y aborregar. Lo malo es que con los jóvenes parecen conseguirlo. No son capaces de salir a la calle a protestar por nada. Desde la famosa pandemia nos tienen asustados y parece que preferimos callar y seguir adelante como podamos. Los sueldos y las pensiones se acortan, en vez de crecer; cada vez regreso con la cesta de la compra menos llena, y mirando muy bien de qué cosas podemos prescindir. Porque todo ha subido y sigue subiendo de una manera absurda; basta que los «yanquis» no tengan huevos, para subirlos aquí, que sí los hay... Y esperemos que no nos metan en una guerra, con los locos que hay sueltos. Putin (nombre muy acertado) no se resigna y sigue atacando cada día a los pobres ucranianos, sin darles tregua; dispuesto a quedarse con el máximo de sus ciudades antes de firmar la paz. Me parece terrible. Ni siquiera el esperpéntico Trump consigue amansar a la «fiera», a pesar de que presumía de que con él se acabarían las guerras... Pues, ándense con ojo, que parece ser que ahora lo que pretenden es anular el dinero en papel/moneda, para poder controlarnos mejor. Yo la tarjeta la uso solo para casos extremos, cada mes cuando cobro la pensión, la saco toda, prefiero tener el dinero en casa que en el banco. Atentos que cuando el río suena...