Balears ganó casi 400.000 habitantes en el primer cuarto de este siglo, población que, agrupada, podría configurar una ciudad como Palma. No nacen más niños entre los autóctonos, ni se dan las oleadas migratorias del siglo XX desde otras comunidades españolas, o al menos los que llegan no echan raíces como antaño, cumplen su temporada como pueden, compartiendo viviendas o caravanas, y se van. Por lo tanto, son habas contadas, los que llegan y se establecen son extranjeros, casi el 80 por ciento, con un cambio significativo, ya no son solo europeos en busca del retiro dorado, sino que proceden sobre todo de Colombia y Marruecos. A todos ellos se unen los ‘expats’ de alto nivel adquisitivo, animados por las posibilidades que brinda el teletrabajo y un coste de la vida que a ellos les parece ridículo, mientras a nosotros nos asfixia.

En Menorca los datos estadísticos hace tiempo que apuntan en esa misma dirección: la mitad de los nuevos residentes ganados el año pasado eran extranjeros y estos ya representan el 21 por ciento de la población. En paralelo se produce otro fenómeno que irá en aumento los próximos años y que completará la transformación social y demográfica, el retorno de peninsulares hacia la España que se vació. Expertos en demografía advierten que el éxodo a la inversa irá a más en los próximos años. Está muy ligado a sucesivos 'booms' que experimentó la sociedad en el siglo pasado, el económico, el de natalidad, el turístico y otro ya en marcha, el de las jubilaciones. Es normal que al finalizar la etapa profesional muchos de los que llegaron se planteen regresar a sus orígenes, el problema es que ahora ya no lo hacen solo por la morriña, sino por motivaciones económicas. La vida con una pensión se pone complicada, si lograron comprar una casa, la venden, retornan a sus pueblos y esperan así pasar un retiro más desahogado. Los más afortunados podrán dejar aquí una vivienda a sus hijos, que heredarán la casi imposible emancipación.