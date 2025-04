Contenció turística, a dreta i esquerra

Del dit al fet hi ha un bon tret. La dita defineix a la perfecció el que el Govern ens ha volgut vendre com a mesures de contenció turística, arran d’un suposat Pacte per la Sostenibilitat. Es va anunciar que es pujaria l’ecotaxa, que s’imposaria un nou impost als cotxes de fora Balears i que s’augmentaria el cànon d’aigua als grans consumidors. I al final el decret llei aprovat no contempla res d’açò. Per no quedar no ha quedat ni el nom. Ja no xerren de contenció i sostenibilitat, sinó que per passar el filtre de Vox ara es tracta d’un decret «contra l’oferta il·legal, de mesures transitòries per l’oferta i per la qualitat turística».

Les mesures anunciades havien enrabiat els hotelers i les empreses de lloguer de cotxes. Ara estan contents.Al final el que havia de ser un decret per posar fre al desgavell turístic, ha estat beneït per la patronal hotelera i turística, per Vox i per tots aquells que realment no creuen, ni han cregut mai, en la contenció turística. Noticias relacionadas Un futur més insegur i més pobre Más noticias relacionadas El decret sí que contempla un augment de les sancions per allotjaments il·legals. Així mateix, limita el creixement turístic i prohibeix els pisos turístics, cosa que a Menorca no afecta perquè ja hi havia una moratòria turística i per l’altra perquè amb la zonificació del lloguer vacacional ja no es permeten als nuclis urbans. Ja era un poc estrany que el PP posés damunt la taula unes mesures que anaven en contra del sector turístic i que serien més pròpies de l’esquerra, però tenc la sensació que ara realment se les creien. Al final en no tenir majoria per aprovar-les, ha hagut de pactar amb Vox, que ha esquilat el decret i l’ha deixat en poc més de no res. El que un no acaba d’entendre és que l’esquerra (i també el PP) hagi deixat camí lliure a Vox per tocar i retocar el decret, i no hagin ni intentat posar-s’hi d’acord. Queda clar que l’esquerra ho hagués fet diferent, però és que no governen. Si realment creien que s’havia de pujar l’ecotaxa i posar un nou tribut als cotxes de fora, per què no han aportat els seus vots per fer-ho possible? Al final, qui s’ha sortit amb la seva és Vox,... a més, és clar, dels hotelers i els ‘rent a car’.