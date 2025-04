En el universo todo es cuestión de atracciones y repulsiones, con las consiguientes explosiones, y si el universo funciona así, nosotros también. Hoy, como estamos en Semana Santa y la Semana Santa es un parque de atracciones universal, no hablaremos de repulsiones sino de en qué consisten esas atracciones (turísticas, comerciales, culturales, políticas) que organizan y dirigen el mundo. En principio, atraer quiere decir fascinar, seducir, persuadir, pero la verdad es que hoy en día nos conformamos con menos, y basta que algo nos entretenga para que sea atractivo.

El filósofo francés Guy Debord, autor de «La sociedad del espectáculo», pecó de optimismo (como todos los suicidas), porque como se ha visto después, no hace falta que algo sea espectacular para atraer la atención pública y mover multitudes. Con que sea entretenido a la manera de una red social ya nos damos por muy satisfechos. En el cosmos los cuerpos celestes se atraen en virtud de su masa, y aquí según si nos entretienen o no. De ahí que los parques de atracciones consistan en entretenimientos, y lo mismo vale para la política y la cultura en general. La cultura del entretenimiento. Dijimos en su momento que lo que había hecho el presidente de Estados Unidos el día histórico de la liberación, cuando convirtió la Casa Blanca en un plató por los aranceles, era un programa de televisión. Y lo que sucede en un programa de televisión no es la realidad, ni es política, es precisamente televisión. Entretenimiento, en definitiva. La semana siguiente, en otro programa y sin necesidad de desdecirse, se pueden congelar esos aranceles a fin de que el entretenimiento no decaiga.

Lo que pasa, y quizá ya lo he refunfuñado otras veces, es que aquí nos tomamos demasiado en serio los entretenimientos. Y no por falta de parques de atracciones, que los hay (políticos, ideológicos, bursátiles) en cantidad, sino precisamente porque estamos tan entretenidos que se nos va el santo al cielo. Se nos va la olla a fuerza de recreativos.

Quien domina los entretenimientos domina el mundo. Eso lo sabía el Vaticano hace siglos, de ahí que inventasen la Semana Santa. Y parece que también lo sabe el presidente de Estados Unidos.