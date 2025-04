Ens ho imaginem?

Ens imaginem una illa, Reserva de la Biosfera, sense botelles de plàstic? Va, pensem si és possible.

Aquesta columna d’avui és per agrair en primer lloc la carta del Sr. Benosa que va aportar la data concreta què fins el 2003 els nivells admissibles oficialment de nitrats eren de 150 mg/l. Any que van davallar a 50 mg/l. amb una argumentació molt peregrina per alegria de les empreses embotelladores d’aigua. I també un agraïment molt calorós a la Redacció d’aquest diari que va fer una nota de premsa de la meva darrera columna advocant per l’aigua de l’aixeta, insisteixo molt menys nociva que l’aigua embotellada en plàstic.

Nota de premsa publicada al «Menorca.info» que ha tingut molta difusió. Ha estat una de les notícies més llegides i ha rebut moltes aprovacions de professionals de la salut. Gràcies a tots i totes.

Dit això, tampoc estic d’acord en ingerir nitrats innecessàriament. Se sap que l’origen principal de la presència de nitrats en els aqüífers és el seu ús excessiu en agricultura. Fet que comporta una alteració de la microbiologia del sòl i també una despesa econòmica innecessària. I després d’aquests agraïments, insistint en la bona salut de l’aigua de l’aixeta, que sempre cal vigilar, ens hem d’imaginar desterrar de la nostra illa l’aigua embotellada en plàstic, plàstic que pot anar a parar a la mar intoxicant també la fauna marina, aigua plastificada que a damunt hem pagat 1.000 vegades més cara. Tot un despropòsit. Que aquesta Setmana Santa ens il·lumini a fer les coses millor. Gràcies.