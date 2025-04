Xops d’il·lusió caribenya

Dilluns. Pluja. Els metres quadrats s’umplen tot el dia de litres. La ciutat és plena de turistes gaudint, més per resignació que per curiositat, de l’arquitectura urbana local. Deambulen físicament pel centre i mentalment per la decepció, xops per una aspersió celestial pròpia de l’època quan pretenien estar-ho per immersió litoral fora de l’època de bany. La roba escassa els delata.

Alguns turistes són poc previsors o molt optimistes amb l’equipatge. Afronten la tempesta en calçons curts, tirants i xancles sota impermeables low cost d’urgència, fins i tot biquinis, quan a casa romanen encara a la capsa ‘Estiu 2024’. Des de temps immemorials la saviesa popular diu que venen de països freds i per açò aquí tenen calor. No tots. Cares tenses, cossos encongits (per què ens encongim quan plou?) i combinacions esfereïdores de roba per protegir la pell a la desesperada evidencien una incomoditat tèrmica.

Menorca ha mig desestacionalitzat el turisme, tot i que alguns turistes no ho acaben d’entendre. Venen a l’abril a viure un estiu virtual. Les platges verges (i els súpers) es col·lapsen abans que els museus i les pedres. A internet saben trobar ofertes per volar i lloguers turístics fora de la llei, però els passa per alt l’Aemet. Els estereotips per errònia assimilació amb Canàries i els anuncis en què de forma artificial es buiden simultàniament el cel i les platges no ajuden.

Per un instant me sap greu. Som honestos en demanar que venguin el març o l’abril sense cap matís meteorològic? La pluja fa una pausa i una dona ordena per telèfon, amb un volum i una insistència injustificats excepte per defecte auditiu del receptor, «agafa el banyador!», malgrat el premonitori núvol negre que la tapa i desacredita. El greu se m’espassa. Seria inútil. Tot l’any xerram de turistes, de lleis i promocions, de quan han de venir i on dormir, sobre què han de fer ells aquí per ser noltros sostenibles, cultes i guais, però res no pot contenir la força irracional de la seva il·lusió caribenya.