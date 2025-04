Escritor universal

7-IV-25 lunes

«Está loco», es la respuesta que más escucho entre mis ocasionales contertulios. «Un loco peligroso», remachan algunos. Naturalmente me estoy refiriendo a Donald Trump, epicentro de todas las conversaciones arreu del món. Hoy mismo discutían en la radio si realmente Trump es un caso psiquiátrico o estamos ante el ejecutor de un plan global de extrema derecha perfectamente orquestado desde la Heritage Foundation y su legendario índice de libertad económica, y más tarde por el llamado tea party, escisión del GOT (Grand Old Party), el gran partido republicano al que perteneció el mismísimo Abraham Lincoln, hoy lamentablemente fagocitado por el trumpismo.

9-IV-25 miércoles

Leo y releo el artículo de anteayer en «La Vanguardia» del ex director general de Cultura en el gobierno de Rajoy, José María Lassalle, y no se disipa el turbador hormigueo corporal que me produce. A su parecer -nada desdeñable-, Trump quiere impedir que China dispute a Estados Unidos la superioridad global que ejerce desde la inercia de la guerra fría. El choque con China es a vida o muerte -continúa Lassalle-, de ahí la urgencia de Trump por dotarse de un poder y un mando únicos. Algo que solo puede producirse bajo una guerra, y para ganarla tiene que dominar los mares con sus portaviones nucleares, desplazarlos de un océano a otro, lo que no puede hacer a través del angosto canal de Panamá. Esto hace -y ahí desemboca la inquietante tesis de José María Lassalle- que la ruta tiene que ser por el Ártico, lo que explicaría la urgencia trumpista de que Canadá sea pronto un protectorado y Groenlandia un Estado libre asociado... ¿Está Trump como una cabra o tiene un maquiavélico plan?

10-IV-25 jueves

El macho alfa capitula en espera de que la legión de gobernantes que, según él, aspiran a besarle el trasero, le saquen del atolladero. Sonrisa cautelosa en la humanidad expectante. Rigor mortis en el trumpismo doméstico, hasta ahora tan bullicioso y vocinglero. Y es que incluso el neoliberalismo económico tiene sus servidumbres...

11-IV-25 viernes

El trágico accidente del helicóptero en Nueva York me trae a la memoria, no sin escalofríos, un lejano paseo por el cielo neoyorquino con nuestros hijos, aún pequeños. Recuerdo la alegría propia de la aventura, la emoción ante el inenarrable ascenso del helicóptero sobre los rascacielos, sensaciones definitivamente perdidas para esta infortunada familia.

16-IV-25 miércoles

Nos deja Mario Vargas Llosa, escritor universal e intelectual de su tiempo que militó en el comunismo castrista, para acabar su trayectoria política abrazado al pensamiento neoliberal de Ronald Reagan y Margaret Thachter, tras un proceso reflexivo e impecablemente argumentado en el que no le importó enfrentarse a la entonces dominante intelectualidad de izquierdas, que nunca le perdonó el aparatoso viraje. Demócrata insobornable, fue siempre un firme defensor de los derechos humanos en todos los ámbitos. Nada de lo terrenal le fue ajeno.

Pero, si por algo pasará a la historia es por su monumental aportación a la literatura universal. Así, a vuelapluma expondría mi particular ranking de sus obras: la autobiográfica «La ciudad y los perros» la tolstoiana «La guerra del fin del mundo», la estremecedora «La fiesta del chivo», el desbordante humor de «Pantaleón y las visitadoras» y, una obra quizá menor, como «Los cuadernos de don Rigoberto», única novela del escritor que pude encontrar, semioculta y un tanto desvencijada, en un cuchitril de La Habana…

Hace unos años, tuve el privilegio de poder departir unos minutos con él en una animada velada en The Golden Farm de la cala de Sant Antoni.

Gracias por tu legado, «Varguitas».