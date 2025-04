El hombre que eligió su ultima mirada

Si hay en el mundo una obra de arte que me haya desconcertado y, a la vez, entusiasmado, es el retablo de Isenheim (1512-1516) de Matthias Grünewald expuesto en el Museo de Unterlinden en la ciudad francesa de Colmar.

Albrecht Haushofer (1903-1945) escribió un soneto estando preso en el recinto nazi de Moabit. Era evidente que no saldría con vida, pero se la mantenían por si pudiera resultar útil al Estado puesto que dominaba muchos idiomas. Unos diez días antes de que los aliados liberaran Berlín, los presos de esta cárcel fueron fusilados; su hermano Heinz encontró, en sus puños cerrados y difuntos, un poema que había escrito secretamente en prisión y que hacía referencia a su visión del famoso Retablo. A Albrecht no le pasó lo que me pasó a mí cuando viajé a Colmar con intención de ver la famosa obra: yo dediqué mi tiempo al gran panel central dedicado a la Crucifixión, Albrecht lo había dedicado a uno de los paneles laterales pequeños, el de la Resurrección. Y dictó en sus versos: «El pálido inclinado a la muerte, no. / El rodeado de luz, éste es el Cristo».

Lamenté mucho no haber intuido lo que Albrecht había percibido: la primacía de la luz sobre la muerte. Así me gustaría elegir mi última mirada: la del crucificado que algunos dejan inerme, no; la del crucificado que alguien iza resucitado, sí.