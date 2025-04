Carreteres i política

El 14 d’abril es publicà a la secció «La 3» del diari MENORCA una opinió sobre la construcció de l’enllaç de Rafal Rubí que manifesta un menysteniment preocupant cap a les motivacions de les entitats que fa 8 anys van demanar la demolició de l’enllaç. El tràfic transversal és molt baix en aquest enllaç, potser poc útil i amb alternatives, però el pont està a tocar de les navetes prehistòriques. Per al·lusions, és obligat donar resposta a una opinió que mai podem compartir ni acceptar. Tots recordem les manifestacions que van donar suport a una protesta pel projecte de millora de la Me-1, a causa de la solució tècnica incorporada, que era recomanable pel nivell de tràfic existent. Es qüestionaven els enllaços a doble nivell. En aquell moment hi va haver un activisme polític pel motiu indicat, que no té res a veure amb la petició més recent per incrementar la protecció de Rafal Rubí, eliminant l’enllaç per evitar la transformació del paisatge monumental, les vibracions i la pol·lució del monument.

Sí que preocupa al Col·legi d’Arquitectes la protecció de l’arquitectura monumental de Menorca, capítol on hem d’incloure les navetes afectades per una infraestructura que transforma i deteriora el paisatge de l’entorn, quan es posa a 30 m del recinte arqueològic. Es pot documentar la feina feta des del Col·legi en defensa del patrimoni. Probablement dirien el mateix les altres entitats que donen suport a aquesta petició, la qual no es refereix al traçat de la carretera, que han de projectar els enginyers com a professionals competents. En cap moment renunciarem a la seguretat de la carretera. El debat es refereix a la protecció del patrimoni. Per aquest motiu, es ofensiu que es parli al Diari d’agitació quan el que es vol és una millor protecció d’un bé patrimonial, amb un criteri que ha estat acceptat i referendat per la Unesco, en les prescripcions de la nominació de la candidatura a Patrimoni Mundial.

Es sorprenent la manca de sensibilitat en relació a aquesta qüestió. Convé dir que la reduïda franja de protecció de les navetes de Rafal Rubí es va aprovar el juliol de 2014, dos anys més tard de la redacció del projecte de millora de la carretera, que no va poder considerar la interferència amb el monument, per no disposar de la delimitació. Més tard, durant les obres de l’enllaç d’Alaior, es van abocar les terres sobrants de l’obra a l’entorn de les navetes de Rafal Rubí, transformant i destruint el paisatge natural, fins a deixar-lo com està ara. ¿És recuperable el paisatge? Sí, sense dubte, si es segueixen les recomanacions de la Unesco.

Una bona manera d’aprendre a valorar el patrimoni pot ser conèixer exemples d’intervenció realitzats a fora de l’Illa. Aquí s’està manifestant un desconeixement dels criteris d’intervenció, i no és debades recordar que el nostre Servei de Patrimoni, a diferència de la composició del que tenen a Mallorca amb quatre arquitectes, aquí no en té cap que pugui contribuir a valorar aquestes qüestions. Des del Col·legi d’Arquitectes podem ajudar també a formar un criteri, aportant experiències de fora. El Cicle de Patrimoni iniciat aquest any a la seu del Col·legi d’Arquitectes, es tancarà amb dues sessions dobles residenciades al Museu de Menorca, durant el mes de maig, per presentar quatre professionals especialistes en restauració monumental, que ens donaran a conèixer intervencions ja realitzades a conjunts declarats Patrimoni de la Humanitat, com a referència del que l’arquitectura contemporània pot aportar a aquests monuments. Esperem que les sessions siguin profitoses per tenir criteris més fonamentats sobre què podem fer en el futur.