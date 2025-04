Un altre favor del PP als hotelers

Pediatres i veterinaris comparteixen la mateixa tàctica quan es tracta de posar una injecció al pacient: distreuen el fillet o la mascota amb una jogueta mentre per darrere fiquen l’agulla a traïció. Els polítics i els lobbies empresarials ens tracten igual a l’hora d’aprovar una norma que volen fer passar desapercebuda: ho mesclen amb un altre tema que generi debat i desviï l’atenció per poder-la imposar tranquil·lament.

El decret llei de mesures de contenció turística aprovat pel Consell de Govern inclou una clàusula contra els pisos turístics que, en principi, podria sonar bé: no es permetran noves llicències als immobles que estan subjectes al règim de propietat horitzontal. Se’ns ha venut com una manera d’evitar que les cases de Maó o Ciutadella es lloguin a turistes i deixin fora les famílies que hi viuen tot l’any. Fins aquí perfecte.

El que no expliquen, però, és que aquestes noves llicències ja estaven prohibides a Menorca perquè, a diferència d’altres illes, el Consell va fer els deures quan tocava i tenim una zonificació que fixa on es pot oferir lloguer vacacional (bàsicament a les urbanitzacions) i on no (als nuclis tradicionals).

L’efecte real del decret és un altre i xoca amb les competències insulars d’ordenació territorial: prohibeix de forma general llogar qualsevol pis o apartament a un turista. Encara que la casa estigui, posem per cas, a Cala Galdana o Son Bou: les noves llicències només es podran donar a xalets i adossats, curiosament el tipus d’allotjament que no fa la competència als hotels pel seu elevat preu. Quina sort que tenen els poderosos amb el PP!

El petit propietari d’un apartament, que mai no es va construir per viure-hi tot l’any, es troba ara, de la nit al dia, que és expulsat del mercat del lloguer turístic legal. Si esperava que acabés la moratòria per poder demanar una nova llicència ja se’n pot oblidar. Una intromissió en el dret a la propietat privada perpetrada pel partit que diu defensar la seguretat jurídica i, al mateix temps, canvia les regles de joc a cada instant.