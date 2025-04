Viviendo en el caos

Trump ha montado una situación caótica a nivel mundial. Sus decisiones sin sentido cambian de dirección de un día para otro. Para la economía mundial no se sabe qué consecuencias puede tener. Pero si a nivel mundial hay está confusión dentro de Estados Unidos la situación es peor.

Yo no pensaba volver a vivir en Estados Unidos mientras estuviera Trump en el timón, pero por cuestiones personales he tenido que volver y ahora estoy dentro del caos. A pesar que en mi profesión se me considera experto en caos, desde la perspectiva de Física, no tengo ni idea de qué hacer aquí.

Escuché el discurso de Trump el 2 de Abril, el día de la «liberación», y no me enteré de casi nada. Todo fue propaganda y mentiras. Nos contó que desde que él era presidente el precio de los huevos había bajado un 50 por ciento. ¿Nos cree tontos a todos? Nos pudo engañar con los detalles de los aranceles, pero con el precio de los huevos no.

Muchas de las personas que conozco de origen sudamericano están muy preocupadas por su futuro, incluso los que tienen papeles en regla. Continuamente se producen deportaciones sin respetar las normas legales. Ha habido varios jueces que han intentado parar estas deportaciones, pero Trump no hace caso a esos jueces y si lo envía al Tribunal Supremo le acaban apoyando. No se respetan los Derechos Humanos pero eso no importa.

Los empleados del Laboratorio, donde yo trabajé muchos años, no saben si los van a echar ni cuando esto puede pasar. La eliminación de puestos de trabajo dedicados a la investigación ha sido muy elevada y sistemática.

En Estados Unidos, una forma de prepararte para el retiro es el uso de los fondos 401K. Muchas empresas ofrecen esta oportunidad. La forma en que funciona es que el trabajador dice a la empresa el tanto por ciento que quiere ahorrar de su sueldo y la empresa lo ingresa directamente en su fondo 401K con lo cual el trabajador no paga impuestos en esa cantidad que ahorra. A partir de los 75 años los fondos 401K dan al trabajador una cantidad anual proporcional al total ahorrado. Con las tormentas que Trump ha generado en bolsa hay mucho miedo entre los retirados de perder gran parte de estos ahorros.

Bajo las instrucciones de Trump, el Congreso está preparando los presupuestos. Lo que se les ha pedido es que busquen sitios donde el presupuesto se pueda cortar para compensar la reducción de impuestos a los superricos. La mayor parte de los cortes se han hecho en Medicaid, el programa que proporciona seguro médico a 83 millones de estadounidenses de bajos ingresos. Lo que cubre Medicaid ya es limitado, pero ahora no se sabe qué va a pasar, Esto tendrá un gran impacto negativo en la sociedad americana.

Mientras tanto, Trump pasa poco tiempo en su despacho de la Casa Blanca. La mayor parte del tiempo está jugando al golf en Florida y ganando campeonatos, según él dice. También celebra fiestas y comidas con sus ricos donantes a sus campañas políticas. Estos continuos viajes nos cuestan mucho a los ciudadanos ya que le pagamos sus estancias en sus propios hoteles y las de todos sus acompañantes.

En la última semana sí tuvo tiempo de lanzar otro decreto ley en el que eliminaba los límites de presión en las cabezas de las duchas. Estos límites le hacían muy complicado el cuidar «su hermoso cabello» como dijo él. Tenía que pasarse 15 minutos en la ducha para poder mojar bien su pelo.