Y también llegaron

Y llegaron para quedarse, para compartir y también para fastidiarnos un poco. Me refiero a la lluvia, tenue pero incesante, también llegaron ellos, los turistas para recorrer nuestras calles y dejarnos algo de dinero, ese vil metal que para bien o para mal sabemos tan necesario. Y salieron las procesiones en un Domingo de Ramos que como cada año se ven siempre amenazadas por chubascos repentinos. Escribo mi artículo en miércoles así es que no puedo asegurar si el Viernes Santo será igual o peor, pero para la del domingo fue una pausa como agua bendita.

Y también ha llegado el momento para nuestras carreteras que han querido estrenar nuestra Semana Santa con algún accidente, esos accidentes que vienen a recordarte una vez más que, cuando no eres del lugar debes ser más prevenido, conocer dónde estás y por dónde te mueves y sobre todo ser sobrio cuando te pones manos al volante. Las chulerías se pagan caras y en esas carreras a ciegas donde la meta suele ser el abismo no se entregan medallas ni trofeos y nadie te esperará para aplaudir tu inconsciencia, solo el dolor de los tuyos o de esos anónimos que te has llevado por delante.

Sabes que has venido aquí y ahora para disfrutar de unas merecidas vacaciones, prográmalas sin prisas y bien meditadas porque créeme, vale la pena hacerlo por ti y por los demás porque sabes que cuando regreses a tu ciudad de origen, muchos estarán esperándote para que se lo cuentes.