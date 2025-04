Procastinar peligrosamente el futuro turístico balear

Como rectificar es de sabios, contento anoto las frases más destacadas de Toni Riera, economista de cabecera del gobierno de la presidenta Prohens, resumidas recientemente de su intervención en el Círculo de Economía de Menorca. Dice ahora el catedrático balear: «Los empresarios deben ser conscientes de que no puede volverse al modelo antiguo. Si realmente queremos mantener una prosperidad elevada, es necesario realizar una transición. Políticamente es conocido, que cuando en apariencia las cosas van bien, no solemos hacer nada y satisfechos decimos que «somos los que más empleo creamos. Esto es justo lo contrario de lo que deberíamos hacer: significa que la productividad es aún más baja en nuestra actividad. En 2000, la renta per cápita de un ciudadano de Menorca era de 25.923 €. Si él la generaba, podía comprar bienes por ese valor. En 2022, la renta es de 22.433 €. La renta per cápita ha caído. ¿Lo esperabais? Tenemos a más personas en el divisor, una población menos formada y más envejecida o que no trabaja. Hemos optado por la fórmula antigua: poner más mano de obra».

Bienvenido, amigo Toni, a la realidad de nuestra economía, después de bastantes años de alimentar 'la bestia' que crecía haciendo más de lo mismo, empujado por el status quo. Reconocido el error anterior, es destacable la última contribución de Toni Riera al Pacto ‘para la sostenibilidad económica social y ambiental de Baleares’, al suponer, al menos sobre el papel, una importante rectificación. Pero en poco más de un mes llega la gran decepción. El Decreto aprobado por el gobierno del PP deja todas las medidas anunciadas en agua de borrajas. Se quejaron unos de que se elevase la tasa hotelera; otros de que el alquiler vacacional ‘no se toca’, y ciudadanos afectados, de derechos subyacentes. Y la gran redención es no hacer ni una cosa ni otra, nada de nada. Los gobiernos conservadores de las islas, condicionados dicen por políticos aún más de derechas, continúan legalizando suelo rústico y se saltan las restricciones que sobre el papel acordaron. Se está así procrastinando una situación suicida para la que insensatos locales niegan la misma existencia de la masificación balear, máxima estacionalizada en un pequeño continente tan limitado como es Menorca. Hagan números: España, 50 millones de habitantes, 100 milllones de turistas. Baleares un 20 por ciento de estos con una población de poco más del 2 por ciento del total español. Una ratio de residentes/ visitantes que duplica el ratio de Cataluña, el segundo de los destinos más visitados, y siendo aquella media de 1 a 10, sobre una extensión mucho menor como en el caso de Menorca e Ibiza. La estacionalidad de esta última causa aún más pavor; quienes la hayan visitado, más allá de mirar datos económicos agregados, comprobarán el disparate. La isla vecina está totalmente dualizada entre unas zonas residenciales de gran lujo, inaccesibles al bolsillo del común de los ibicencos, con unos servicios complementarios servidos a precio de oro como forma además de exclusión clientelar, y amplias zonas deterioradas donde abunda una obra inmigrada que malvive esperando el maná que le puede llegar de los restos del megalujo excluyente. Sinceramente, los menorquines que hablan sin saber, viajando pueden comprobar con sus propios ojos, no sólo las zonas habitadas por los ricos visitantes envidiando un ocio que les sería en cualquier caso prohibitivo, sino las zonas de servicio y trabajo a las que se condena la mayor parte de la población. Sí. El turismo ‘da de comer’; ha generado buenos excedentes a los que poseían tierras qie han parcelado ad infinitum, ya mayormente liquidados para sus descendientes. Y ha pasado a dominar un capital turístico sin patria que saca el máximo de la riqueza de las islas embelesando algunos necios que creen que en el ‘más de lo mismo’ está el futuro cuando ello no alcanza ni el bienestar presente.