En plena guerra arancelaria de la Administración Trump contra el mundo, pero sobre todo entre Washington y Pekín, asistimos atónitos al intento norteamericano de revertir, en tres meses, más de un siglo de globalización. Años de comer mango marfileño cuando se nos antoja y comprar espárragos de Perú más baratos que los de Navarra; de empresas patrias que se rasgan las vestiduras por la competencia asiática pero han deslocalizado buena parte de su producción para que les salga más barata y luego vender a precio europeo; de pasar por una pandemia donde, sorpresa, todo el material de protección sanitaria venía de factorías orientales.

Así que en todo esto Occidente lleva las de perder porque la apuesta ya la hizo hace mucho tiempo. Hay poquísimas etiquetas de ropa que no lleven impreso el Made in China, Taiwan, Bangladesh, Myanmar o Turquía, y no solo en las prendas de los grandes grupos textiles del low cost, también en productos amparados por logos de la UE y destinados a bolsillos con un alto poder adquisitivo.

A propósito del conflicto comercial, empresarios chinos desvelan en redes como Tik Tok los procesos de producción en sus fábricas, reivindican la calidad de ropa, bolsos y otros objetos que salen de sus plantas a bajo coste para las marcas europeas, que les pagan poco para luego inflar precios. Un contraataque a Estados Unidos y un intento de saltarse intermediarios, vender directamente al público y sacudirse el descrédito sobre la baja calidad de sus productos. Los propios comercios chinos afincados en Menorca, que ya forman parte del tejido local, lo saben y lo sufren, «el comercio on line nos está machacando», afirma el dueño de uno de los bazares que resisten. Ellos también compiten con gigantes como Shein. De momento aguantan sus tiendas en la Isla, en otras zonas de España han tomado el relevo a los bares de barrio de toda la vida, los de tapa y caña o vino a precio asequible, y ojo, lo hacen muy bien.