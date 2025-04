Si hay que escoger, voy con China

Cuatro meses después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, y ante el feo aspecto que cogía el asunto para la seguridad occidental, hubo en Madrid una Cumbre de la OTAN con todos los líderes mundiales debatiendo en el Museo del Prado junto a Las meninas de Velázquez. Todavía no era presidente Trump, sino Biden, pero aun así recuerdo que la cosa terminó cambiando de océano, del Atlántico al Pacífico, y en lugar de acusaciones a Rusia por la guerra, se firmó un manifiesto que acusaba a China de «subvertir el orden internacional». Por qué China, escribí entonces totalmente estupefacto, si jamás ha invadido a nadie, ni colonizado nada, y en cambio ha soportado docenas de invasiones históricas, de lo que da fe la Gran Muralla China, estrictamente defensiva, y la famosa peli de 1963 55 días en Pekín. Ni siquiera se han vengado de Japón, cuya segunda y última invasión (1931-1945) dejó 35 millones de muertos. Y sin embargo, en plena guerra de Ucrania, ya era China la que subvertía el orden internacional.

Visto en qué ha quedado ahora la amenaza mundial de los aranceles de Trump, con delirantes gravámenes del 145 por ciento a China (Europa tampoco se quedó corta con los coches eléctricos chinos), congelación de aranceles a los demás, y el señor Scott Bessent, administrador de fondos profesional y secretario del Tesoro de Estados Unidos, avisando a España de que «acercarse a China es cortarse el cuello», la cosa ya se aclara un poco. Antes de Trump EEUU, en su paranoia de ser grandes otra vez, ya estaban obsesionados con China, y habían contagiado a la OTAN, a Europa y a Occidente en general. Y esta guerra comercial global, tras una semana de griterío, se ha quedado en guerra a muerte de Estados Unidos contra China.

Con Europa haciéndose la distraída (como con Israel) y balbuceando frases hechas. Una guerra por la hegemonía mundial, ya sin pretextos ni excusas. ¿Y usted con quién va? ¿Con el gansteril presidente de Estados Unidos o con la dictadura comunista más capitalista del planeta? Si me obligan a elegir, y parece que nos obligan, yo voy con China. Por razones literarias, y porque su antiquísima cultura lo inventó casi todo, incluido el fútbol. Y porque si me van a cortar el cuello, no serán los chinos quienes lo hagan. Ellos no nos han amenazado todavía.