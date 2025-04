Mensajes del papa Francisco: «todos somos hermanos»

Con motivo de la muerte del Papa Francisco conviene recodar sus palabras contenidas en su encíclica «Fratelli tutti» del 3 de octubre de 2020, en plena pandemia.

Aquí intento resumir la mayor parte del primer capítulo en el que el Papa denuncia una serie de situaciones humanas que van en contra de la dignidad y de la fraternidad de las personas.

Hemos de preguntarnos -sugiere- si la igual dignidad de todos los seres humanos, solemnemente proclamada hace setenta años, es respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias. Hoy persisten numerosas formas de injusticia en un modelo económico basado en las ganancias que no duda en explotar e incluso matar al hombre. Mientras una parte de la humanidad vive en la opulencia otra parte ve su dignidad desconocida y despreciada y sus derechos fundamentales violados. Se afirma que las mujeres tienen la misma dignidad que los varones, pero es un hecho que son doblemente pobres, que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia. Se ha querido poner fin a la esclavitud, pero hay que reconocer que aún hay millones de personas privadas de su libertad, obligadas a vivir en condiciones similares a la esclavitud, mercantilizadas, reducidas a ser propiedad de otro por la fuerza o por engaño.

Guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales, religiosos y económicos, de acuerdo con los intereses de los poderosos, se están multiplicando en diversas regiones del mundo de tal manera que parece una «tercera guerra mundial por etapas». Guerras que arruinan el proyecto de fratemidad inscrito en la vocación de la familia humana y alimentan el miedo y la desconfianza. Se crean nuevas barreras para la auto-preservación de tal manera que solo existe «mi» mundo, en contraposición al mundo de «ellos». Reaparece una cultura de muros, muros en los corazones, muros entre las naciones para evitar el encuentro con otras culturas y otras personas.

Cualquiera que levante un muro acabará siendo esclavo dentro de su muro porque le faltará la alteridad.

Ciertamente -continúa- se están produciendo grandes progresos, pero con deterioro de la ética, de los valores espirituales y del sentido de responsabilidad, lo cual contribuye a crear una sensación general de frustración, soledad y desesperación.

Tensiones, acumulación de armas, grandes crisis políticas, incertidumbre, desilusión y miedo hacia el futuro. Injusta distribución de los recursos naturales, pobreza y hambre.

Se están debilitando los sentimientos de pertenecía a una misma humanidad. El sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Aislamiento, no; proximidad sí. Cultura del enfrentamiento, no; cultura del encuentro, sí. Se está produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad. Lo deseable sería que al crecimiento de las innovaciones científicas y tecnológicas correspondiera una equidad y una inclusión social, que nos permitiera descubrir y atender las necesidades del hermano.

Para no alargar más el presente escrito, termino con unas afirmaciones del Papa. La actual pandemia ha despertado la conciencia de que somos una comunidad mundial que navega, como hermanos, en una misma barca. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de nuestros propios límites, provocados por la pandemia, nos inducen a repensar nuestro estilo de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades Y, sobre todo, el sentido de nuestra existencia. Pasada la crisis sanitaria la peor reacción sería la de caer aun más en una fiebre consumista y en nuevas formas de auto-preservación egoísta. ¡Ojalá! que al final no haya «los otros», sino tan solo un «nosotros»; que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto a una nueva forma de vida y tengamos en cuenta que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros más allá de las fronteras que hemos creado, recuperando la pasión por una comunidad de pertenencia y solidaridad y un no al «sálvese quien pueda» y de «todos contra todos».