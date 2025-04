Sobre el teclat cau una pluja de dits que va amarant la pàgina amb un degotim de lletres arrenglerades per formar frases rierols que, de tant en tant, fan bassals en el camí de pensaments errants, la mirada perduda en les aigües d’un taula que sembla un naufragi d’idees de paper entre boirims d’un dia banyat, ideal per sortir a caçar caragols o escriure quelcom.

Posats a fer, em permeto fecundar la terra de conreu d’aquest espai en blanc amb el solc necessari per plantar les lletres d’aquesta xerrada escrita, que no vull deixar de compartir. Esmicolaré aquests moments d’escriptura perquè pugueu pellucar instants de placidesa lectora, com si fos un pa de pessic polpós, moll, suculent, acabat de desenfornar amb dolces flaires aromàtiques de canyella, vainilla, llimona... al vostre gust.

Passa, as Castell -i crec que a tota l’Illa també- que el noranta-nou per cent de les persones que despatxen el pa nostre de cada dia, són dones. Sacerdotesses de Ceres, deessa de l’agricultura, envoltades de galàxies d’ensaïmades i cels estrellats amb constel·lacions de flors de crespells enfarinats, sedueixen amb pastisseries com mandales de fruita o estores màgiques de coques de verdures o poma...

Record, en el llenegall de nits de rua amb els amics, aterrar, sí o sí, de matinada a les portes d’un obrador o fleca tradicional, pròvid en amabilitat i capricis dolços i salats; imantats per aquelles aromes torrades que obren la gana després d’una nit de ronda...

Diàriament, vitrines i prestatgeries curulles de pans rodons com panxes contentes i barres de pans aflautats amb farines de blat, sègol, espelta, kamut... Cremes i cabells d’àngel; rubiols farcits amb fritures vàries, formatjades i pastissets. Tot un espectacle pels sentits, encara adormits, de vianants i vesins que, dia a dia, desperten amb el sanitós bon dia d’una d’aquestes dones que ens donen el pa de cada dia, encara calent.

Vagi aquest petit homenatge d’agraïment de pa sucat amb oli, però, de massa mare, a totes les persones que amb estima i dedicació fan possible que, a ulls clucs i per uns instants, ens deixem embruixar per la màgia sensorial de les seves prestidigitacions professionals. Gràcies.